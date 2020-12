Hannover

Werner Buss, der Chef-Kreative der GOP-Gruppe, ist an sich eine unverwüstliche Frohnatur mit allzeit ansteckendem Lächeln. Bei der Jahres-Pressekonferenz des Varietés jedoch schluckt er einmal schwer. „2020 hat mich ganz schön mitgenommen, weil wir niemandem Planungssicherheit geben konnten“, sagt er da – aber nicht ohne dann doch wieder positiv nach vorne zu schauen.

Am 11. März soll es endlich weiter gehen, mit „Le Club reloaded“, einer überarbeiteten Version einer Show, deren Original im Sommer 2017 an der Georgstraße Begeisterungsstürme hervorrief und die mit den Mitteln der Artistik vom modernen, multikulturellen Afrika erzählt. „Diese Show ist pure Lebensfreude“ sagt Buss: „Ich glaube, das ist, was wir dann alle brauchen werden.“

Der tiefe Fall nach Rekordmonaten

Im März soll es also losgehen, nicht schon am 11. Januar, an dem der aktuelle Lockdown enden soll. Die Krise hat die Kreativen gelehrt, nicht an offizielle Verlautbarungen zu glauben und mit dem Schlimmsten zu rechnen. 2020 bot manche bittere Lektionen.

„Wir sind sehr glücklich in dieses Jahr gestartet“, sagt Hannovers GOP-Direktor Dennis Bohnecke: „Wir hatten Rekordmonate hinter uns. Dann haben wir am 13. März noch eine Premiere gespielt und am 14. März den Spielbetrieb wieder eingestellt.“ Und auch wenn das GOP im Juni wieder starten durfte, als erstes Theater überhaupt, sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. 140.000 Besucher zählte das GOP 2019. 2020 waren es 40.000. Wintervarieté und Kinderweihnachtsmusical – im Vorjahr allein für 50.000 Besucher gut – fielen ganz aus.

„Und wo der erste Lockdown bei uns noch Kräfte freigesetzt hat, zermürbt uns der zweite“, so Bohnecke. Denn hinter jeder Show-Absage stehen auch Schicksale: Künstler, die aus aller Welt einreisen und dann nicht spielen können, andere, die gar wegen der Pandemie gar nicht erst Visa bekommen, wieder andere, die Shows proben, die nie Premiere feiern werden.

Das GOP wird zur Hafenkneipe

Umso wichtiger ist es daher, solide zu planen. Buss ist „zu 99,9 Prozent“ sicher, dass es im März weitergehen kann. Auf „Le Club reloaded“ (bis 9. Mai) folgt „Der kleine Prinz auf Station 7“ (14. Mai bis 11. Juli), eine ungewöhnliche, poetische Show, die Antoine de Saint-Exupérys unsterbliche Geschichte in ein Kinder-Hospiz verlegt und dabei, so Buss, ausgesprochen lebensbejahend sei. Es folgen „Wunderbar“ (22. Juli bis 12. September), „Elektro – Ein artistisches Konzert“ (16. September bis 24. Oktober) und „Sailors“ (28. Oktober bis 2. Januar) – dort wird das GOP zur Hafenkneipe.

Parallel wird dann nicht nur im Stammhaus das in diesem Jahr ausgefallene Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ gespielt (7. November 2021 bis 8. Januar), sonder auch das Wintervarieté in der Orangerie Herrenhausen wiederbelebt: „Sombra – ein Spiel aus Licht und Schatten“ wird es heißen. Buss glaubt: „Das wird unendlich viele Menschen unglaublich glücklich machen.“ Sie werden es gut gebrauchen können.

Von Stefan Gohlisch