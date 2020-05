Musiker, Macher, Maskenhersteller: Fynn Kliemann über sein Leben

Hannover

Macher, Musiker, Maskenhersteller: Fynn Kliemann (32) ist ein umtriebiger Mensch. Am 29. Mai erscheint sein zweites Album „pop“ – allerdings nur für Vorbesteller. Danach bekommt man es nur noch digital. Was es damit auf sicht hat, erklärt er im NP–Interview.

Ein Interview um 10 Uhr morgens – wie lange sind Sie schon wach?

Eigentlich hat seit 6.30 Uhr durchgehend das Telefon geklingelt. Ein typischer Montagmorgen. So ist das halt mit acht verschiedenen Unternehmen.

Wann endet Ihr Tag?

Keine Ahnung. Wenn ich vor Übermüdung auf dem Stuhl einschlafe, so um 2 oder 3 Uhr morgens (lacht).

Wir sind zusammengekommen, um über Ihr Album zu sprechen. Aber es stellt sich schon die Frage: Wie unermüdlich sind Sie?

Keine Ahnung. In meinen Augen überhaupt nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, ich mache viel zu wenig. Ich bin wild aufgestellt.

Sie sind – unter anderem – Social-Media-Experte, Webdesigner, Filmemacher, Musiker, Maskenhersteller, König eines Hofstaats ... Wie bezeichnen Sie sich selbst?

Ich bin Gründer. Ich gründe Sachen, realisiere Ideen und löse Probleme.

Gibt es Maskenpflicht auf dem Kliemannshof?

Klar!

„Das Maskending ist schon wild“

Was ist Ihnen im Moment am wichtigsten?

Immer die Person, die mit der größeren Peitsche hinter mir steht. Jeden Tag kommen neue Sachen dazu. Da gehe ich mit meinem kleinen Hund spazieren, sehe einen alten Gutshof und denke, den musst du aber restaurieren ... Dann ist das mein neues Projekt. Zwischendurch haben wir keine Mitarbeiter im Büro, stelle fest, im Moment fährt ja kein Zug, und dann fahre ich nach Berlin zur Deutschen Bahn und rede über die Reaktivierung unserer Bahnstrecke. Dann ist das mein neues Projekt.

Wer peitscht denn am meisten?

Das Maskending ist natürlich schon wild.

Wie wurden Sie Maskenhersteller?

Unser Produzent war ziemlich unter Druck, weil ihm viele Jobs weggebrochen sind. Und wenn wir den nicht hätten retten können, hätte es ihn vielleicht nach der Krise nicht mehr gegeben. Dann hätte ich auch keine fairen Klamotten mehr in Portugal produzieren können. Also haben wir gedacht: Mach’ doch mal Masken. Jetzt produzieren wir 1,2 Millionen Stück pro Woche.

„Ich bin die einzige Distanz“

Und Alben produzieren Sie im Alleingang, damit im Zweifelsfall Sie selbst der einzige sind, der peitscht?

Aus dem Grund habe ich das Label gegründet. Und so schreibe ich über ein Jahr die Songs und baue Beats, gehe mit den Sachen ins Studio und arbeite die Sachen mit Philipp Schwär zusammen aus. Dann bin ich fertig, wenn ich fertig bin; das ist der Vorteil: Ich bin die einzige Instanz. Das nimmt den Druck raus – und erhöht ihn zugleich auch wieder.

Melodie vor Text?

Meist sitze ich am Klavier, daddele darauf ein wenig herum, dann kommt mir ein Satz, und der wird meist der Refrain.

Sie schreiben „pop“ klein. Ein Statement?

Pop ist jetzt nicht unbedingt das Genre, bei dem ich sage, da möchte ich gerne zugehörig sein. Andererseits: Wenn ich musikalisch etwas ernst meine, wird es immer Pop. Also habe ich es jetzt als Titel darübergeschrieben. Es ist nun mal so.

„Ich bin eher der Moll- als der Dur-Typ“

Hat das Album ein Thema? „Eine Minute“ klingt wie ein Schlüsselstück, wo Sie das Große im Kleinen einfangen.

Die Zeit spielt jedenfalls eine große Rolle: das Wissen, dass sie endlich ist und dass eben doch so viel gleichzeitig passiert.

Irgendwie schaffen Sie es, Themen, die eigentlich melancholisch stimmen müssten, nicht so klingen zu lassen. Paradebeispiel: „Schmeiß mein Leben auf den Müll“.

Letztlich schreibe ich nur über Sachen, die mich wirklich tief bewegen. Das ist meistens melancholisch. Ich bin sowieso eher der Moll- als der Dur-Typ. Es gibt bei mir keine Gute-Laune-Songs. Es gibt nur Beats, die das wieder ins Positive ziehen. Inhaltlich und tonal ist es eigentlich alles schwer.

Das Album wird es wie den Vorgänger ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr geben, weil Sie nur Vorbesteller beliefern. Warum machen Sie das?

Das ist eine antiverschwenderische Haltung: dass man die Rohstoffe dafür nur so weit verschwendet, wie die Leute es haben wollen, und nicht nachträglich wegschmeißt.

„Ohne Ablenkungen im Streamingdschungel“

Ist Musik denn zu einem Wegwerfartikel geworden?

Es ist halt alles superschnelllebig geworden. Und etwas zu haben, also ein physisches Produkt, an dem man sich buchstäblich festhalten kann, ist ein schöner Gegenpol zu dieser Schnelllebigkeit. Oft geht es heute darum: Ich produziere nur noch Singles und hoffe, dass ich gute Playlist-Platzierungen bekomme. Das reicht ungefähr für eine Woche. Das finde ich traurig. Es gibt Alben, die ich zehn Jahre lang gehört habe. Da bekommt man ein Gesamtbild, ohne die ganzen Ablenkungen im Streamingdschungel.

Und so haben Sie auch Ihr Album konzipiert?

Ja, idealerweise ist es wie eine Reise. Mit Übergängen, die dich wirklich von Song zu Song tragen. Das finde ich cool, wenn man das Medium auch nutzt.

Parallel zum Album ist ein Kinofilm entstanden. Was hat es damit auf sich?

An dem haben wir zwei Jahre lang gearbeitet und haben den gesamten Prozess begleitet. Dann wollten wir es für einen Tag in die Kinos bringen, hatten das auch angestoßen, der Vorverkauf war unfassbar, und dann kam Corona. Also haben wir den Film einen Tag online gezeigt, Tickets verkauft und die Kinos daran beteiligt. Wir haben ungefähr 120.000 Karten verkauft. Jetzt wird der Film als der erfolgreichste Dokumentarfilm aller Zeiten gehandelt.

„Schiss, keine Zeit, keinen Bock“

Was Corona auch geändert hat, war der Videodreh zu „Schmeiß mein Leben auf den Müll“. Sie haben Ihre Fans aufgefordert, sich zu beteiligen und sich selbst zu filmen. Wie viele waren dabei?

2900 Fans. Wir haben 50.000 Bilder in unter zehn Stunden zugeschickt bekommen. Das war schon richtig wild.

Live-Auftritte schließen Sie weiter pauschal aus?

Jupp. das gilt für immer.

Warum?

Ganz einfach: Schiss, keine Zeit, keinen Bock.

Von Stefan Gohlisch