Hannover

Bilder vom Münchner Fußballstadion in Regenbogenfarben, von Demonstrationen der „Black Lives Matter“-Bewegung, von „Fridays for Future“ und LGBTQ*-Aktivistinnen und Aktivisten – und davor sechs „alte weise Männer“, wie sie sich selber gerne nennen: Fury in the Slaughterhouse in ihrem neuen Video.

Die hannoverschen Rocker haben nun das Video zur bereits fünften Single aus ihrem Comeback-Album „Now“ veröffentlicht: „All about us“ ist ein Lied darüber, dass man die Zukunft nur gemeinsam gestalten kann. „Es geht um Empathie, die Macht des Wir“, beschreibt es Gitarrist Christof Stein-Schneider und zitiert damit den befreundeten Künstler Andora.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Der hat ihm schon einmal eine Gitarre als Friedenszeichen gestaltet, genannt „L’Humanité“ (Menschlichkeit), und eine entsprechende Flagge, die Stein-Schneider zum Ende des Videos schwingt: „Wir wollten immer ein Zeichen haben, wohinter sich die vernünftigen Menschen sammeln können“, sagt er.

Und was vernünftig ist, taucht in Schlagwörtern und Hashtags im Video aus: Liberté, Égalité, Fraternité – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Losung der Französischen Revolution und der Aufklärung.

„Wir wollten ein Zeichen setzen“

Die Entscheidung der Uefa, beim Fußball-EM-Spiel von Deutschland gegen Ungarn die Münchner Allianz-Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten, habe den Ausschlag für das Video gegeben, in dem nun die Musiker in kunterbunten Overalls auftreten. „Es liegt an uns, etwas zu ändern“, singen sie darin mehrstimmig, ein typischer vielstimmiger Fury-Refrain mit Beatles-Harmonien und einer Gitarre wie aus XTC „Making Plans for Nigel“.

Die um sich greifende Homophobie bereite der Band Sorgen, betont Stein-Schneider: „Darum wollten wir ein Zeichen setzen.“

Von Stefan Gohlisch