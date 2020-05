Fury verlosen Karten für „Autokultur“-Konzerte

Hannover

Es ist als Dankeschön gedacht: Die hannoversche Band Fury in the Slaughterhouse verlost jeweils 25 Plätze für ihre zwei Konzerte bei Hannovers „ Autokultur“ auf dem Schützenplatz. „Exklusiv für jene, die ihre Gesundheit riskieren, um unsere zu schützen“, wie Sänger Kai Wingenfelder in einem Video in den sozialen Netzwerken erklärt, also die Menschen, die dafür sorgten, dass „der Laden hier so läuft, wie er läuft“.

Die Band realisiert das gemeinsam mit den Veranstaltern und Sponsor Rossmann. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss man bis 13. Mai um 10 Uhr das entsprechende Formular auf der Rossmann-Website ausfüllen, unter Angabe des Jobs, ob nun im Gesundheitsbereich, Lebensmittelhandel oder im öffentlichen Leben.

Das Fury-Konzert an diesem Freitag ist bereits ausverkauft. Für den Zusatztermin am Donnerstag gibt es noch Karten im Vorverkauf.

Von ndd