Sie tun es schon wieder: Fury in the Slaughterhouse geben auch in diesem Jahr noch ein Konzert. Sie spielen in ungewohnter Kulisse: am 1. August beim weltberühmten Heavy-Metal-Festival in Wacken. Ein reines Spaßkonzert: Es wird ein kleiner einstündiger Gig auf der kleinen „Beergarden Stage“ am Donnerstagnachmittag, von 17 bis 18 Uhr.

„Wir hatten Lust, einmal in Wacken zu spielen“, erzählt Sänger Kai Wingenfelder: „Irgendwann muss man das ja mal machen.“ Da traf es sich, dass Wacken-Mitgründer Holger Hübner Fury-Manager ist, seit die an sich 2008 aufgelöste Band vor zwei Jahren zum 30. Jubiläum wieder zusammenfand.

So war das Jubiläumskonzert 2017 in der Tui-Arena.

Wobei: Für Wingenfelder ist Hübner „kein Manager, sondern ein Kümmerer: Wir dürfen sein, wer wir sein wollen, und machen, was wir wollen. Und er ermöglicht das.“ Also ermöglichte er auch diesen Auftritt auf dem wie immer ausverkauften Festival.

Für den Wacken-Auftritt nutzen Fury einmal mehr ihr Pseudonym „Die beschissenen 6“. Unter dem Namen spielten sie zum Beispiel 1993, dem Höhepunkt ihres Erfolges, aus purer Dankbarkeit in Clubs ihrer Anfangszeit: dem Frosch, dem Café Glocksee und dem Flohzirkus. 2018 traten die „6“ zuletzt auf, bei der Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige im HCC.

So war es 2018 auf der Weihnachtsfeier im HCC.

Die Band hat sich wieder zusammengerauft: „Wir haben uns damals im richtigen Moment von der Straße begeben, bevor wir aus der Kurve fliegen“, resümiert Wingenfelder heute den Zeitpunkt der Trennung: „Jetzt fühlt es sich wieder richtig gut an.“ 2020 wird es noch weitere Fury-Konzerte geben, zwischen Juni und August in Wiesbaden, Mönchengladbach, Trier, Oranienburg, Bad Oeynhausen und Creuzburg. 2021 steht der 35. Geburtstag an.

So war es vergangenes Jahr in Wacken – mit Otto Waalkes.

Jetzt müssen sie erst einmal für Wacken proben. Wingenfelder: „Zu den beschissenen 6 gehört zwar, dass wir beschissen spielen – und zu sechst sind –, aber ein bisschen muss noch passieren.“

Von Stefan Gohlisch