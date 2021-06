Hannover

Wenn die Kultur weicht, wird es ungemütlich. Unter den Arkaden am Capitol riecht es penetrant nach Urin. Ein Obdachloser sortiert missmutig sein Flaschenlager. Ungewohnte Töne haben ihn geweckt: Musik. Denn der Traditionsclub am Schwarzen Bären hat zwar weiterhin geschlossen. Gespielt wird drinnen aber trotzdem: Fury in the Slaughterhouse proben und bereiten sich auf ihre Sommerkonzerte vor, die am Freitag endlich beginnen.

„Willkommen in unserem kleinen Proberaum“, sagt Gitarrist Christof Stein-Schneider zur Begrüßung. „Sometimes“ läuft, erste Single und erstes Lied des aktuellen Fury-Albums „Now“. Zu hören sind nur Gitarren, Bass und Schlagzeug. Der Gesang von Kai Wingenfelder kommt unverstärkt nicht dagegen an: Die Band trägt In-Ear-Kopfhörer. Die machen das Bataillon an Monitorboxen, die früher Bühnen prägten, überflüssig.

Abläufe müssen geprobt werden

Das Capitol ist auch so voll genug: dutzende Flightcases für das Equipment stehen herum, eine beneidenswerte Menge an Gitarren und auch ein einzelnes Fahrrad. Im Raum sind nur die Band, ergänzt um Martin Huch, der so etwas wie ein ständiges Live-Mitglied geworden ist, und ein paar Techniker.

Zur Galerie Band probt und bereitet sich im Capitol auf ihre Sommerkonzerte vor, die am Freitag endlich beginnen.

„Es geht ja vor allem darum, Abläufe zu proben“, sagt Stein-Schneider. Technische Dinge, zum Beispiel: Wie muss der Sound jedes einzelnen Songs in den In-Ears ausgesteuert werden? Wann muss welche Gitarre gereicht werden? Und: „Wenn du seit eineinhalb Jahren nicht gespielt hast, musst du einfach gucken“, sagt Kai Wingenfelder: „Wir müssen das alles wieder reinkriegen, damit wir das vernünftig spielen können.“

„Das ist schon ein derber Entzug“

So ganz stimmt das nicht: Vergangenes Jahr gab es immerhin drei Konzerte vor Autos auf Hannovers Schützenplatz. In diesem April spielten Fury in Mannheim ihr neues Album für den WDR-Rockpalast. Dessen Songs sitzen. „Die neue Platte spielt sich auch einfach gut. Es ist eher die Frage, welche der alten Lieder wir weglassen“, so Stein-Schneider. Sein Gitarristen-Kollege Thorsten Wingenfelder ergänzt: „Wir spielen außerordentlich viele der neuen Lieder: Hit, neu, Hit neu ...“

Zwei Dutzend Songs wird die Setlist bei den anstehenden Konzerten umfassen, zehn davon von „Now“. Mit drei Konzerten auf der Gilde-Parkbühne geht es an diesem Wochenende los. Gut 20 Shows stehen in den nächsten Monaten auf dem Plan. Die Vorfreude wächst: „Live spielen ist, warum wir das eigentlich machen; das hat auch etwas mit Energieaustausch zu tun“, sagt Kai Wingenfelder: „Das ist schon ein derber Entzug.“ Wie fühlt es sich an? „Yappadappadu!“, ruft Stein-Schneider: „aber das kannst du nicht schreiben, oder?“

Diskussion unter Männern

Dann geht es weiter mit den Proben: „Replay“ mit seinen knackigen The-Clash-Riffs, „Then she said“, „Now“ ... Ausgerechnet bei einem absoluten Klassiker, „When I’m dead and gone“, gibt es Redebedarf: Wer singt denn jetzt die erste Strophe? Nur Kai, auch noch Bassist Christian Decker und Stein-Schneider oder alle? „Egal, wie wir es machen – Hauptsache, geil“, findet Kai Wingenfelder. „Wir haben das bei 15 Gigs zehnmal anders gemacht“, sagt sein Bruder Thorsten. Trotzdem: Die Diskussion erinnere ihn „an einen Elternsprechtag“. Das findet Decker wiederum „despektierlich“. Kurz später läuft es. Man merkt, dass die Band weiß, wie sie sich nehmen muss.

„Sorry“ und „It ain’t easy“ folgen. Dann endet der NP-Probenbesuch. Der Obdachlose draußen vor dem Capitol schlummert, Arm über Ohr. Sorry. Es ist halt nicht immer einfach.

Fury spielen am 11., 12. und 13. Juni auf der Gilde-Parkbühne. Durch eine Änderung in der Bestuhlung gibt es wieder Karten.

Von Stefan Gohlisch