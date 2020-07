Hannover

Sie sind die lokalen Autokonzert-Meister. Zum dritten Mal rockten Fury in the Slaughterhouse am Sonnabend den Schützenplatz, wieder standen fast 1000 Autos vor der Bühne. „Das ist sensationell“, sagte Schlagzeuger Rainer Schumann und erinnerte sich an den Dreierschlag im März vor drei Jahren. Da verkauften die Männer um Kai Wingenfelder dreimal hintereinander die Tui-Arena aus, umjubelter als damals konnte ein Comeback nicht sein.

Nun also wieder Gehupe statt Geklatsche, Lichthupe statt Winken, die Warnblinkanlage als Symbol für Daumen rauf und gut gemacht. „Die Welle der Begeisterung ist natürlich ganz anders als wir es gewohnt sind“, so Schumann, „aber sie erreicht uns. Auch Autos können Gänsehaut erzeugen.“ So starten die 110 Minuten mit „Stay clean these days“, irgendwie auch ein Lied der Hoffnung auf bessere Zeiten und weg von der „neuen Normalität“, wie Politiker den Alltag gerade nennen.

Posen auf der Motorhaube

Es ist alles dabei, auf das die Fans gehofft haben. Die Aufforderung „Come on“, „Dancing in the Sunshine of the Dark“, „Milk and Honey“. Das meiste hat Jahre und bis zu drei Jahrzehnte auf dem Buckel, ohne alt und oll geworden zu sein.

Tolles Team: Fury auf der Autokultur-Bühne. Quelle: Nancy Heusel

Sänger Kai Wingenfelder gibt den erstklassigen Entertainer, er posiert fürs Handyfoto auf der Motorhaube, putzt später, als Bruder Thorsten mal den Ton angibt, lässig Scheiben und spricht kluge Sätze zur Corona-Krise: „Zusammen werden wir es hinkriegen, alleine ganz sicher nicht.“

„Harte Schale, weicher Kern“

Leo aus Lüneburg ist zum dritten Mal aus der Heide nach Hannover gefahren und erklärt aus seinem Opel heraus: „Wenn die Jungs hier noch dreimal spielen würden, wäre ich noch dreimal da. Ich kann mich nicht satthören an diesen Songs.“ Auch wenn sie wie immer bei der Autokultur nicht aus riesigen Boxen, sondern dem eigenen Autoradio zu hören sind. „ Autokonzerte ist wie Nüsse essen“, scherzt Christof Stein-Schneider, „harte Schale, weicher Kern.“

Harte Schale: Gitarrist Christof Stein-Schneider. Quelle: Nancy Heusel

Der Ton ist erstklassig, die Stimmung auch, es gibt keinen Song, zu dem in den Fiats, Fords und Volkswagen nicht geschnippt, geklopft oder auf dem Sitz getanzt wird. „Da war viel Bewegung in den Autos“, hatte auch der 56-jährige Schumann von hinten auf der Bühne schnell erkannt.

Schön, dass sich was dreht

Besonders, als es beim fetten 21-Song-Paket an die ganzen Hits und Klassiker geht: von „Radio Orchid“ und „Trapped Today, Trapped Tomorrow“ über „Every Generation got ist own Disease“ bis zu den beiden Fury-Evergreens: „Won’t forget these Days“ und „Time to Wonder“. Da denkt jeder an seinen Fury-Moment, Birgit im japanischen Kleinwagen fällt sofort der Fury-Auftritt 2017 nach dem 96-Bundesliga-Aufstieg ein. „Ich stand mitten in den 40 000 Fans und habe nur geheult“, erinnert sich die 47-Jährige, auch auf dem Schützenplatz laufen wieder die Tränen: „Das Lied ist einfach zu schön.“

Sucht Kontakt: Kai Wingenfelder. Quelle: Nancy Heusel

15 Festivals hätte Fury 2020 gespielt, alle verlegt ins nächste Jahr. Nun sind es in Hannover drei Autokonzerte vor fast 3000 Autos geworden. „Super, dass sich überhaupt was dreht, wir sind dafür echt dankbar“, sagte Schlagzeuger Schumann der NP. Dass die Fury-Familie auch in einer Blechkulisse auf dem Schützenplatz meisterlich feiern kann, hat sie Sonnabend wieder bewiesen.

Von Christoph Dannowski