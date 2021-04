Fury, Oerding, Deine Freunde: Hannover Concerts plant gigantischen Open-Air-Sommer

Hannover

Lokale Helden wie Fury in the Slaughterhouse und Terry Hoax, bewährte Acts wie Johannes Oerding und Revolverheld, Indie-Größen wie Von Wegen Lisbeth und Olli Schulz: Hannover Concerts plant einen Open-Air-Sommer, wie es noch keinen ab: Von Juni bis September soll die Gilde-Parkbühne bespielt werden. „Back on Stage“ ist das Motto, und das Programm ist eindrucksvoll.

Die Sehnsucht ist groß, auf Seiten des Publikums wie auch der Künstlerinnen und Künstler. „Es ist an der Zeit, ein positives Signal zu senden“, sagt Hannover-Concerts-Chef Nico Röger: „Wir versuchen alles, um die Künstlerinnen und Künstler endlich wieder für die Fans auf die Bühne zu bringen.“

Es gelten die üblichen Hygienevorschriften

Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Programm; Top-Partner ist die Drogeriekette Rossmann. „So können wir gemeinsam vielen Menschen in dieser nicht einfachen Zeit eine besondere und sichere Form der Unterhaltung bieten“, sagt Geschäftsführer Raoul Rossmann.

Sicherheit geht vor: Die Veranstaltungen unterliegen strikt den dann geltenden Hygiene-Vorschriften. Hannover Concerts ist in engem Austausch mit den Behörden. „Wir hoffen so sehr, dass wir noch in diesem Sommer die lange vermissten Gänsehautmomente und Emotionen erleben dürfen““, sagt Röger.

Lesen Sie hier: Hannover-Concerts-Chef Nico Röger: „Uns fehlt jegliche Perspektive“

Die Parkbühne bietet normalerweise Platz für 5000 Gäste. Bei „Back On Stage“ werden alle Konzerte mit einer Kapazität von 1000 Besuchern komplett bestuhlt sein. Zwischen den Stuhlreihen ist ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter gewährleistet. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gibt es eine Maskenpflicht (mindestens FFP2). Auf den Plätzen selbst dürfen die Fans die Mund- und Nasenbedeckung abnehmen.

Los geht es mit Oliver Pocher

Das Programm eröffnet am 3. Juni der aus Hannover stammende Komiker und Social-Media-Star Oliver Pocher. Das tat er schon vergangenes Jahr bei den Autokonzerten auf dem Schützenplatz, auch weil sich eine vergleichsweise einfache Produktion wie seine gut dafür eignet, Abläufe und Sicherheitsmaßnahmen zu testen. Am Ende entwickelte er sich zu einem Renner.

Lesen Sie hier: Autokultur: Zum Finale kommt Pocher mit dem Hubschrauber

Danach geht es Schlag auf Schlag: Terry Hoax am 4. Juni, Sasha am 5. Juni ... Vom 11. bis 13. Juni sind dann gleich dreimal hintereinander Fury dran – mit ordentlichem Rückenwind des neuen Albums „Now“, das am 23. April erscheint. Auch Johannes Oerding wird mehrfach, am 20. und 21. August, auftreten.

Zwischendurch ist Sehfest

Das komplette, bislang feststehende Programm finden Sie am Ende des Textes. Es hat Raum nicht nur für solche – vielleicht erwartbaren – Größen, sondern auch für Aufsteiger wie Jeremias aus Hannover (1. Juli), die Berliner Rio-Reiser-Schüler Milliarden (3. Juli) und die Indiepopper Provinz (19. Juli).

Lesen Sie hier: Die Band Milliarden will gerne „Schuldig“ sein

Der Konzertplan füllt sich zusehends. Einen Tag vor der Vorstellung sagten zum Beispiel noch die Giant Rooks (7. Juli) zu. Einige Lücken gibt es noch. Vom 19. Juli bis 14. August ist die Gilde-Parkbühne allerdings für das Freiluftkino Sehfest reserviert.

Lesen Sie hier: So freuen sich Hannovers Bands auf „Autokultur“

Vorverkauf startet am 17. April

Viele der Bands sind eigentlich zu groß für die Gilde-Parkbühne, selbst unter Normalbedingungen. Die Berliner Hipster Von Wegen Lisbeth und Deine Freunde – die coolste Kinderband der Welt – etwa verkaufen üblicherweise längst die Swiss-Life-Hall aus. Johannes Oerding ist ein Fall für die ZAG-Arena. Fury haben in Hannover inzwischen Stadionformat. So nahe und intim wird man die Künstler so bald nicht mehr erleben können.

Lesen Sie hier: Von Wegen Lisbeth: „Hauptsache spielen, einfach wieder spielen“

Es ist also nur beinahe ein Programm, als wenn kein Corona wäre. Und das ist dann auch noch ein kleiner Wermutstropfen: „Back on Stage“ kann nur stattfinden, wenn es das Infektionsgeschehen in sechs Wochen zulässt. Die Chancen, dass die Maßnahmen bis dahin greifen und das wärmere Wetter sein übriges tut, stehen nicht schlecht. Der Sommer kann kommen. Und die Normalität endlich auch.

Der Vorverkauf startet am 17. April um 10 Uhr. Tickets für alle Shows sind ausschließlich online erhältlich. Alle Eintrittskarten werden personalisiert und platzgenau verkauft.

Das Programm „Back on Stage“ auf der Gilde-Parkbühne – das sind die bisher bestätigten Veranstaltungen: 3. Juni: Oliver Pocher 4. Juni: Terry Hoax 5. Juni: Sasha 11., 12. und 13. Juni: Fury in the Slaughterhouse 18. Juni: Culcha Candela 20. Juni: Lotte 24. Juni: Völkerball 26. Juni: Stefanie Heinzmann 1. Juli: Jeremias 2. Juli: Liedfett 3. Juli: Milliarden 4. Juli: Deine Freunde 7. Juli: Giant Rooks 8. Juli: Revolverheld 10. Juli: Joris 14. Juli: Michael Schulte 15. Juli: Leoniden 18. Juli: Olli Schulz 18. August: Alvaro Soler 19. August: Provinz 20. und 21. August: Johannes Oerding 2. September: Von Wegen Lisbeth 3. September: Jupiter Jones

Von Stefan Gohlisch