„Funny Money“ – Boulevard für Hartgesottene

Hannover

Wer schnell zu großem Geld kommt, sollte erst einmal gar nichts kaufen. Sich sammeln, sein Leben weiterleben – das raten Experten allen Lottogewinnern. Henry Perkins (Kay Szacknys), die Hauptfigur in Ray Cooneys Farce „Funny Money“ im Neuen Theater, hat dafür keine Geduld.

Wie im Delirium kommt er in seine mintgrün angestrichene Mittelklasse-Wohnung, einen Aktenkoffer umklammernd, seine Frau Jean ( Daniela Kahle) anstotternd. Im Koffer: 735.000 Pfund in Fünfzig-Pfund-Noten – die Queen, findet Henry, sieht hübsch aus in Pink, und seine Flucht aus England hat er schon geplant.

Kickstart für das Eheleben

Die Beute hat der Buchhalter unabsichtlich in der Tube aufgegabelt, ein Gangster nahm indes Henrys identisch aussehende Tasche mit – und weil der Bösewicht kurze Zeit später erschossen aufgefunden und für Henry Perkins gehalten wird, kriegt das Normalo-Leben der Eheleute einen ungeplanten Kickstart.

Großes Durcheinander: Das Ensemble von „Funny Money“. Quelle: Oliver Vosshage

Polizisten ( Alexander Mateev, Rüdiger Hellmann), Taxifahrer (auch Regie: Jan Schuba) und ein befreundetes Paar ( Jeanne-Marie Nigl, Serdar Ilbuga) stürzen bald auf die Bühne, werden in Nebenzimmer verbannt, nehmen falsche Identitäten an, führen die Ausgangslage zu ihrem absurden Schlusspunkt.

Zoten und Scherzbrillen

Das Premierenpublikum im Neuen Theater an der Georgstraße ist so ein Gewusel gewohnt und lacht fleißig mit, wenn sich Cooneys Figuren ins geplante Chaos werfen: Die Gattin fängt an, Brandy und Gin wegzusaufen, ein Charakter gibt eben mal vor, schwerhörig zu sein, und lässt sich eine Minute lang anschreien, immer wieder wird eine neue Konstellation von Figuren in den konstruiertesten In-flagranti-Stellungen erwischt. Für weniger hartgesottene Boulevard-Fans sind die Zoten und das mit Perücken und Scherzbrillen ausgeschmückte Comedy-Spiel aber eher eine Erinnerung an altbackene Lustspiel-Epochen: Eine hysterische Hausfrau als Hauptfigur und ein bestechlicher Polizist, der Männer für ihre „unzüchtigen Handlungen“ festnehmen will – das sind inhaltliche Relikte aus glücklicherweise vergangener Zeit.

Auch wenn die kleine Bühne aus dem Stoff etwas herausholt: Nach zwei Stunden Cooney-Kost wird einem klar, dass sich hinter dem „Made in Britain“-Siegel nicht unbedingt versierte Comedy versteckt. Für jedes „The Office“ muss es wohl ein „Funny Money“ geben, in dem das ganze Ensemble minutenlang „Muschi“ rufend durch die Kulisse schleicht – wer darüber lachen kann, ist mit „Funny Money“ jedoch bestens bedient.

Bis zum 8. Februar läuft „Funny Money“ im Neuen Theater.

Von Lilean Buhl