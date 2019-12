Für Spielverderber: Wer das „Star Wars“-Finale überlebt

Hannover

Der neunte „ Star Wars“-Film, „Der Aufstieg Skywalkers“, ist angelaufen – und er beantwortet viele wichtige Fragen, die Fans seit dem Vorgänger „Die letzten Jedi“ auf den Nägeln brennen dürften, spätestens jedoch seit den ersten neuen Trailern.

Wir beantworten hier neun von ihnen. Aber seien Sie gewarnt: Ab hier betreten Sie Spoiler-Territorium. Die weitere Lektüre dürfte Ihnen einige Überraschungen beim Film verderben. Lesen Sie also nur weiter, wenn sie es unbedingt wissen wollen.

Überlebt Laia Organa?

Leia Organa lebt, auch wenn ihre Darstellerin vor drei Jahren starb. Regisseur J.J. Abrams verwendete alte, zum Teil noch nicht verwendete Aufnahmen, damit Leia weiter ihrer Dienst als Generalin der arg dezimierten Rebellen-Flotte tun kann. Recht oft sieht man sie von hinten – und schließlich dabei, wie sie sich bei ihrem letzten Versuch, ihren Sohn Kylo Ren (Adam Driver) auf die gute Seite der Macht zu ziehen, opfert.

Wer sind Reys Eltern?

Viel wurde über die Herkunft von Heldin Rey spekuliert: Ist sie womöglich die verschollene Tochter von Luke Skywalker? Rian Johnson, Regisseur von „Die letzten Jedi“, torpedierte die Spekulationen, als Kylo in dem Film der angehenden Jedi-Ritterin eröffnete, ihre Eltern seien Schmuggler gewesen und hätten sie an Sklavenhändler verkauft. Nicht die ganze Wahrheit, erfährt man jetzt (und auch die größte Überraschung des Films): Rey ist die Enkeltochter des finsteren Imperators Palpatine – und ihre Eltern überließen sie lieber einem ungewissen Schicksal als ihm.

Taucht Imperator Palpatine wieder auf?

Ja, Imperator Palpatine, in Episode VI vom geläuterten Darth Vader getötet, lebt, wenn auch leidlich, als eine Art belebter Kadaver; die dunkle Seite der Macht macht’s möglich, also die der Sith-Lords. Er hat seit Jahrzehnten die Fäden in der Galaxie gesponnen. Sein ultimativer Plan: Sich von Rey töten zu lassen, auf dass seine Macht und seine üble Gesinnung auf sie übergehen und seine Enkeltochter als Imperatorin Palpatine den Thron besteigt.

Welche Rolle spielte der Oberste Anführer Snoke?

Der monströse Snoke, als großer Schurke dieser Trilogie eingeführt, wurde im letzten Film von Kylo Ren nahezu nebenher getötet. Wie sich nun herausstellt, war er auch nur eine weitere Marionette des kosmischen Spielers Palpatine und hatte den einzigen Zweck, andere Figuren dorthin zu führen, wo er sie haben wollte.

Wechselt Rey zur dunklen Seite der Macht?

Im Trailer taucht eine Szene auf, in der Rey mit dem typischen schwarzen Umhang der Sith und einem praktischen Klapp-Lichtschwert auftaucht – wechselt sie etwas zur dunklen Seite der Macht? Sie tut es nicht, aber sie steht kurz davor. Und sie hat einige unheilvolle Visionen, zu denen auch diese Szene gehört.

Geht etwas zwischen Kylo Ren und Rey?

Kylo Ren und Rey waren von Beginn an einander zugetan – in Feindschaft und Faszination: Beide versuchten, den Anderen auf die eigene Seite zu ziehen. Gegen Ende des Films erinnert sich Kylo daran, wer er eigentlich ist, nämlich Ben, Sohn von Leia Organa und Han Solo, bekämpft gemeinsam mit Rey Palpatine und opfert sein Leben für das ihre. Vorher teilen sie noch einen Kuss – und setzen damit allen Spekulationen ein Ende, Rey könne etwas mit dem schneidigen Poe Dameron ( Oscar Isaac) oder dem niedliche Finn ( John Boyega) anfangen. Und, nein, die beiden erweitern ihre Männerfreundschaft nicht um eine amouröse Komponente, wie manche mutmaßten. Stattdessen werden für beide neue weibliche Figuren eingeführt.

Wer ist der aufsteigende Skywalker aus dem Titel?

Luke Skywalker ist am Ende ebenso tot wie seine Zwillingsschwester Leia und deren Sohn Ben. Der Skywalker aus dem Titel ist eine Sie: Am Ende hat Ren gelernt, dass es nicht um familiäres Erbe geht, sondern – hach – um das, was man im Herzen trägt. Und beantwortet die Frage, wie ihr Nachname laute, mit: Skywalker.

Kehren die Jedi zurück?

Am Ende hat Rey ihren Frieden gemacht, mit der guten und der bösen Seite aller Macht – und vergräbt das Erbe der Jedi auf jenem Planeten, auf dem alles begann. Die stolze Orden ist also Geschichte – vermutlich bis zur unvermeidlichen Fortsetzung.

Wird das Gleichgewicht der Macht wieder hergestellt?

„Die letzten Jedi“ wurde wegen einiger Entscheidungen von Rian Johnson teils heftig kritisiert. Was er aber leistete, war, die Macht zu demokratisieren, statt sie einigen stellaren Dynastien zu überlassen. „Der Aufstieg Skywalkers“ geht hier noch fast einen Schritt weiter: Die Macht wird verstanden als Gabe des Menschen, Gutes zu tun und sich gegen das Üble aufzulehnen. Ein Kampf, der nie enden kann. Und ein fragiles Gleichgewicht, das jeder zu erhalten kämpfen muss.

Das also wären die Antworten zu den wichtigsten Fragen des neuen „ Star Wars“-Film. Andere müssen offen bleiben. Denn wie zum Beispiel die Schmugglerin Maz Kanata an Luke Skywalkers Lichtschwert kam, wer die Knights of Ren wirklich sind und ob die neue Figur Caro vielleicht die Tochter vom alten Filou Lando Calrissian ist, ist weiter ungeklärt. Disney wird schon Wege finden, die Antworten in weiteren Ablegern zu geben.

