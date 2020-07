Fritz Kalkbrenner lädt zum Sitztanz auf dem Schützenplatz

Hannover

Fritz Kalkbrenners Sound lebt für die Sunset-Momente. Und so einen kriegt er: „Hallo, ich bin Fritz, und ich fang‘ jetzt an“, ist seine trockene Ansage, und während letzte Sonnenstrahlen einen verregneten Freitag auf dem Schützenplatz fabelhaft ausklingen lassen, legt der Berliner Produzent und Sänger am DJ-Pult los.

Drei Laptops stehen dort oben, einer hat das Firmenlogo überklebt. „Little By Little“ ist direkt der bekannte Kalkbrenner-Sound: Ein Beat mit Wumms, aber unaufdringlicher Perkussion, dazu eine emotionale Progression auf dem Klavier, die Synth-Claps und Shaker bekommen ein wenig Echo mit.

Dick aufgetragene Gefühle zu minimalen Beats

Bei den Kalbrenners ( Fritz‘ älterer Bruder Paul ist noch einen Tick erfolgreicher) locken oft dick aufgetragene Gefühle über minimalen Beats auf die nächste Tanzfläche – der Sound eroberte um 2010 von Berlin aus die Radiowellen und findet auch heute noch erfolgreiche Nachahmer. 350 Autos sind hier.

Kalkbrenner singt live und gerne über seine Tracks, seine Stimme ist adäquat, wenn auch nicht überwältigend. Zwischendurch smalltalkt er mit den Fans, gibt Tipps für die Autoausstattung, sorgt sich um die Batterien. „Kommen denn auch später alle weg?“, fragt er angesichts der vielen Blinker, seine Interaktionen sind gut getimt und sympathisch.

Das Mikro im Anschlag

Der Produzent wippt zu „Kings and Queens“ und „Ways over Water“, sein Headset-Mikro stets im Anschlag. Mit ihren einfachen, aber nicht eindeutigen Texten und der sonnigen Grundattitüde sind seine Tracks bis heute die Wahl für schickere Rave-Events an der freien Luft, ohne die harte, technische, futuristische Komponente des 90er-Jahre-Sounds und seiner Revivals. Auf den Leinwänden tanzen dazu heute abstrakte Visuals und Formen, als Kalkbrenner „Back Home“ einmixt, hupen die Fans in freudiger Erwartung.

Vor dem Finale verquatscht sich Kalkbrenner beinahe — „ah, wo war ich?“, fragt er im Intro zum letzten Song. Natürlich bei „Sky and Sand“, dem Song, der 129 Wochen in den deutschen Charts blieb – und der in der Geschichte elektronischer Popmusik eine eigene Ära illustriert. Heute spielt Kalkbrenner einen Mix mit einer Marsch-Snare statt reduziertem Tech-House-Beat, dem Song steht das Rework gut, und die Fans singen jede Silbe mit.

Von Lilean Buhl