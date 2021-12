Hannover

Zusammenhalt, Unterstützung und Liebe findet man nicht in der eigenen Familie, sondern nur bei seinen Freunden. Diese Meinung vertritt der australische Schriftsteller Steven Herrick. Seinen Jugendroman „Wir beide wussten, es war was passiert“ hat das Theater fensterzurstadt nun als 70-minütiges Bühnenstück inszeniert (Regie: Ruth Rutkowski) und im ausverkauften Kulturzentrum Pavillon uraufgeführt.

In dem Buch reißt der rebellische, im Grunde jedoch gutmütige Teenager Billy (Terrence Xavier Johnson) aus seinem Zuhause aus, um seinem alkoholabhängigen Vater zu entkommen. Er springt auf einen Güterzug und strandet an in einer Kleinstadt. Dort trifft er den Obdachlosen Old Bill (Carsten Hentrich), der in einem alten Waggon haust. Bei Billys Ausflügen zum McDonald’s im Ort lernt er die reiche Privatschülerin Caitlin (Alice Hiepko) kennen. Die beiden verlieben sich ineinander.

Monolog reiht sich an Monolog

Genau wie in der Romanvorlage, die komplett in reimloser Versform geschrieben ist, erzählen die Figuren den Großteil der Handlung einzeln nacheinander.

Statt Dialogen reiht sich Monolog an Monolog. Was auf dem Papier eintönig wirken mag, funktioniert auf der Bühne überraschend gut. Die drei Darsteller schaffen es bei ihren Vorträgen, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

In Projektionen: Das Ensemble. Quelle: Theater fensterzurstadt

Dabei hilft auch die Livemusik. E-Bassist Heino Sellhorn erschafft per Loop Station mal das Rattern des fahrenden Güterzuges, mal Rockmusik, zu der Billy und Caitlin wild umeinander tanzen und headbangen. In kurzen Gesangseinlagen drückt Terrence Xavier Johnson mit seiner gefühlvollen Stimme die Überforderung des ausgerissenen Teenagers aus. Seine Wut auf seinen Vater verarbeitet er mit dem wilden Herumschrammeln auf der E-Gitarre.

Wie überdimensionierte Schachfiguren

Die Bühne bietet dafür viel Platz, denn abgesehen von nebeneinander aufgestellten, gut zwei Meter großen grauen Blöcke ist sie komplett leer. Die Schauspieler schieben diese Blöcke immer wieder hin und her, als seien sie überdimensionierte Figuren auf einem Schachbrett. Mit den darauf projizierten Videos dienen die Blöcke so mal als Güterzug, Bett, Hausfassade oder das Innere einer McDonald’s-Filiale. Die Auswahl des Videomaterials ist jedoch von recht unterschiedlicher Qualität.

Obwohl die Figuren auf der Bühne zueinander physisch auf Distanz bleiben, und sich Billy und Caitlin außer beim Händchen-Halten nie näherkommen, ist ihre emotionale Verbindung für das Publikum spürbar. Das Publikum spendet nach der Premiere zu Recht viel Applaus für das kurzweilige Stück und seine überzeugenden Darstellerinnen und Darsteller.

Weitere Vorstellungen: 15., 17. 18. und 19. Dezember sowie am 9., 10., 17., 19., 20. und 21. Januar.

Von Inga Schönfeldt