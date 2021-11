Hannover

Nackt und vor Anstrengung schreiend schleifen Gregoire Gros und Andrea Casabianchi in „Ich.Held“ im Theater an der Glocksee ein paar Lautsprecher auf die Bühne. Daraus kommen dann Stimmen von Menschen, die Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Die Frau, die im Meeting mit lauter Männern nicht gehört wird. Die Frau, die als einzige im Dorf eine andere Hautfarbe hat. Der homosexuelle Türke, der so gar nicht zum Bild dessen passen will, was er „Macho-Türke“ nennt.

Zwischen diesen Audio-Passagen sprechen Gros und Casabianchi vor einer Leinwand immer wieder über diese Bilder in den Köpfen der Menschen: Jungen sind rabaukig und laut, Mädchen sind niedlich und einfühlsam, beispielsweise. Männer sind stark und zeigen keine Emotionen. Frauen machen sich schick und kümmern sich im Kinder und den Haushalt.

Lesen Sie hier: Packende Premiere von „Die Einsamkeit der Stadt in mir“

„Immer wieder kleine Nadelstiche“

Und die Folgen davon: Medikamente, die nur an Männern getestet werden und für Frauen gefährlich sein können, wenige Frauen in den Vorständen, wenige Bürgermeisterinnen, Frauen, die nicht ernst genommen werden. „Das sind immer wieder so kleine Nadelstiche“, sagt eine der Frauen aus den Lautsprechern. Schuld an dieser Misere: Das Patriarchat, das alle ausgrenzt oder schwächt, die keine weißen, heterosexuellen Männer sind. Denn das System ist selbsterhaltend: Wer die Macht hat, der mag sie nicht abgeben.

„Ich.Held“ kümmert sich zunächst darum aufzuzeigen, wie tief solche Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft verankert sind, wie allgegenwärtig dieses Machtgefälle ist, wie unbewusst viele Menschen es reproduzieren. „Tausende Menschen werden dazu gebracht, sich mit dem System zu arrangieren“, sagt Casabianchi.

Lesen Sie hier: Interessenvertretung für die freie Szene formiert sich

Die dritte Welle des Feminismus

Soweit, so gut und hinlänglich auch durch Leitartikel und Twitter gejagt. „Ich.Held“ versucht – im letzten Drittel – Lösungen zu finden. Oder besser: eine Lösung, und die lautet: eine neue Männlichkeit, weniger toxisch und mit mehr Empathie. Die weißen Männer müssten lernen, aus der Perspektive der Marginalisierten zu denken. Problematisch für Gregoire Gros, der in einer Livevideosequenz von der Toilette aus feststellt, dass es schwer ist, diese „Weichheit“ zuzulassen.

„Ich.Held“ ist dabei weniger Theaterstück als vielmehr ein Essay, der stark von O-Tönen der Betroffenen lebt und ansonsten noch einmal Positionen zu Intersektionalität und Inklusivität der dritten Welle des Feminismus aufwärmt, sich aber währenddessen – und vor allem gegen Ende – in einer unterkomplexen Darstellung komplexer Zusammenhänge verliert. „Männer“ und „Frauen“, bleiben hier als nicht hinterfragte Kategorien bestehen, die – doch recht unterschiedlichen – Erfahrungen der Menschen, die aus dem Lautsprechern erzählt werden, werden nicht weiter kommentiert oder kontextualisiert.

Machtgefälle und Stereotype

Selbstverständlich ist es wichtig, dies Erfahrungen dieser Menschen zu hören, selbstverständlich ist wichtig – auch gerne wütend – auf das Machtgefälle und die es erhaltenden Stereotype hinzuweisen, gerne auch, wie in „Ich.Held“, laut und stellenweise nackt.

Nur: Neben der Frage, wer hier eigentlich überzeugt werden soll – die Menschen im Publikum brauchen da sicherlich keine Überzeugungsarbeit – schafft das von Dennis Pörtner inszenierte „Ich.Held“ nicht viel mehr, als den Stand einer Diskussion, die anderweitig sehr viel differenzierter geführt wird, noch einmal zusammenzufassen, ohne ihr etwas hinzuzufügen.

Von Jan Fischer