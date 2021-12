Hannover

Tim von Kietzell bringt in seinem Quartier-Theater in Hannovers Nordstadt das Kinderstück „Manchmal hab ich Wut“ zur Premiere – wir sprachen mit ihm über ein in Verruf geratenes Gefühl.

Wollen Sie etwa die Wut von den Wutbürgern zurückerobern?

Es ist kein Stück für Erwachsene, und es wird nicht um Corona und Wutbürger gehen, sondern darum, dass dieses Gefühl immer als böse und ungehörig dargestellt wird. Uns war es wichtig, Kindern, die wütend sind, das Gefühl zu geben: „Ich darf das auch sein, es gehört zum Menschsein dazu – und vielleicht lerne ich, damit umzugehen.“

Was erzählen Sie?

Das Stück wurde inspiriert von einem Kinderbuch, „Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen“ von Toon Tellegen und Marc Boutavant. Da treffen tierische Menschen oder menschliche Tiere aufeinander, ein Nashorn, ein Stachelschwein, eine Ameise, ein Elefant und eine Spitzmaus. Wir spielen mit riesigen Masken. Die Spitzmaus zum Beispiel ist immer wütend, immer! Und sie möchte nicht wütend sein. Aber: Sie ärgert sich am meisten darüber, dass die Sonne jeden Abend untergeht. Da kann man nicht viel tun. Nur wie wird man diese Wut darüber los?

Im Kostüm: Tim von Kietzell als Ameise mit Wut-Bringdienst. Quelle: Handout

Manchmal macht es einen auch wütend, dass man wütend ist, oder?

Genau. Und im Gegensatz dazu steht das Nashorn. Das ist der Checker. Dem macht nichts etwas aus. Und das regt die Spitzmaus noch mehr auf.

„Oft sind es die Eltern“

Das kennt man aber auch aus Beziehungen: Wenn der oder die eine total ausflippt und das Gegenüber völlig ungerührt bleibt …

Da kommt die Ameise ins Spiel. Die betreibt „Ameison“, einen Lieferdienst für verschiedene Wüte: die rasende Wut, die traurige, die sehnsuchtsvolle und die Wehmut… Und die Kinder haben uns sehr viel und sehr genau erzählt, welche Wut in welchen Situationen eintritt.

Sie haben bei der Vorbereitung mit Kindern zusammengearbeitet?

Das Buch ist eine sehr gute Vorlage gewesen, aber dann sind wir in die Vermittlungsarbeit eingestiegen. Wir machen dazu ganze Wochen, gehen in Schulen und arbeiten da zum Thema Wut, mit Fragen wie dieser: Was passiert mit mir, wenn ich wütend bin? Manche verstecken sich und wollen alleine sein. Andere wollen etwas kaputt machen. Wieder andere wollen jemand Anderes zur Weißglut bringen. Und manche finden es auch total geil, wütend zu sein. Sie sagen: „Nur wenn ich wütend bin, kann ich etwas erreichen.“ Ein Sportlerkind zum Beispiel sagte: „Nur wenn ich richtig wütend bin, treffe ich den Korb!“ Und es interessierte uns: Was sind denn die Situationen, in denen die Kinder wütend sind?

Nämlich?

Oft sind es die Eltern. Oder wenn ihnen etwas weggenommen wird. Oder wenn ihnen etwas im Weg ist, aber auch wenn sie sich selber im Weg stehen. Auch dazu gibt es eine Geschichte in dem Buch.

„Hol’ dir doch ’ne bunte Tüte“

Gibt es eine Lösung im Stück für die Frage, wie man mit seiner Wut umgehen sollte?

Die große, allgemeingültige Lösung gibt es leider nicht. Aber es gibt Vorschläge. Die Ameise – das ist so eine Besserwisserin – schlägt zum Beispiel der Spitzmaus vor, sie soll sich mal auf den Kopf stellen, damit die Wut aus ihr herausfließt. Und es funktioniert.

Es ist verändert ja auch den Blickwinkel.

Eben. Es ist halt auf der einen Seite ein lustiges Stück, auch mit Musik. Auf der anderen Seite erzählen wir viele Stück-Episoden, in denen sich die Kinder wiederfinden. Wo sie merken: „Ach, da bin ich die Ameise und in der Situation die Spitzmaus …“

Mit Tiermaske: Katja Krause spielt mit Tim von Kietzell „Manchmal hab ich Wut“. Quelle: Handout

Nun leben wir in einer Gesellschaft, die gerade sehr wütend ist, mit Menschen, die ihre Wut sogar als Selbstbezeichnung vor sich hertragen und damit wiederum andere wütend machen. Was können wir aus dem Stück oder von den Kindern lernen?

Ich glaube, das eine ist Humor, das andere ein Perspektivwechsel. Man könnte sich zum Beispiel wie die Spitzmaus fragen: Bin ich wirklich wütend, oder bin ich nur wütend, weil ich wütend sein will? Oder bin ich schon an dem Punkt, an dem ich nur noch Wut fühle, ohne zu wissen, warum? Das Nashorn sagt immer: „Hol’ dir doch ’ne bunte Tüte.“ Und auf dem Weg hat man oft schon vergessen, dass man überhaupt wütend war. Also: Finde etwas, das dich wieder runterbringt. Und nerve mit deiner Wut nicht die Anderen, sondern komme selber damit klar.

„Manchmal hab ich Wut“ hat am 12. Dezember 2021 um 16 Uhr im Quartier-Theater (Kornstraße 31) Premiere. Karten kosten 15, ermäßigt zehn, für Kinder 6,50 Euro.

Von Stefan Gohlisch