Hannover

Ist es in Ordnung, wenn man Witze über Männer macht? „Es sind keine Witze!“, zitiert Gerburg Jahnke in ihrer Rubrik „Männerbriefe“. Frauen und ihre Probleme mit Männern, das ist ihr kabarettistisches Steckenpferd.

Im Gegensatz zu einem Mario Barth wird hier aber nicht nur plump die Geschlechterkeule geschwungen – hier wird wohldosiert, bittersüß und mit ganz viel Charme und Intelligenz über die Herren der Schöpfung geplaudert und sinniert.

Über zehn Jahre moderierte die Kabarettistin, Schauspielerin und Ex-Missfit-Hälfte Gerburg Jahnke die TV-Kabarettsendung „Ladies Night“ im WDR und der ARD. Mit ihrem Showkonzept „Frau Jahnke hat eingeladen“ tourt die 64-jährige Oberhausenerin bis heute durchs Land und hatte sogar schon Carolin Kebekus im Tour-Gepäck. Ihre „Gästinnen“ wechseln von Auftritt zu Auftritt – frei nach dem Motto: mal sehen, wer kommt.

Im ausverkauften Pavillon bringt Lokalmatadorin Daphne de Luxe, wenn sie nicht gerade über Wartezimmerquerelen und sich aufbäumende Partner witzelt, mit einer griechischen Sirtaki-Version von Tom Jones’ „Sexbomb“ das Publikum auf Hochtouren. Die Türkin Meltem Kaptan gibt Bauchtanz-Tipps und präsentiert eine gesungene Integrationsrede über den Erfinder des Döners.

Kathy Freudenschuss setzt – in Mimik und Gestik herrlich überspitzt – die absurden Vorstellungen der Männer von einer emanzipierten Frau um. Sie improvisiert singend am Flügel die Kennenlerngeschichte eines Paars aus dem Publikum. Sehr nachdenklich, ein bisschen traurig sogar, aber vor allem entblößend und bitterböse ist ihr Song über Melania Trump. „Stand by your man“ singt sie mit slowenischem Akzent.

Marlene-Jaschke-Verschnitt Frieda Braun erzählt von einem Besuch bei einem André-Rieu-Konzert, bei dem sie und ihre Freundinnen den heiß geliebten Musiker mit Stoffkängurus und Herpes-Creme bewarfen. Von Knabberschalenetageren bis hin zur „Tupperkulose“, der Plastikdosen-Sammelwut - der Bericht einer Haushaltsauflösung entwickelt sich zu einem kollektiven, hysterischen Lachanfall. Das Highlight des Abends ist ein Zwiegespräch zwischen Freundin Mia und ihrem erwachenden, diabolischen Herpes beim Entleeren einer Tupperdose in der Toilette.

Und auch Gastgeberin Frau Jahnke ist in Höchstform. Ihre Gedanken kreisen um Autokonzern-Bosse, „alte Männer mit Hängelefzen“, Muttertagsgleichberechtigung, Tücken von figurformender Unterwäsche und all die kuriosen Eigenschaften des anderen Geschlechts, von Knirschknie bis „Outdoor“-Haltung im Garten. Pro Show muss dann ein Mann aus dem Publikum dran glauben und als Zielscheibe für Lobhudeleien und Sticheleien von Frau Jahnke und ihren Gästinnen herhalten.

„Ich sach et zwar jeden Abend, aber heut’ sach ich es aus tiefstem Herzen: ihr habt uns sehr viel Freude bereitet!“, bedankt sich Frau Jahnke bei ihrem begeisterten Publikum, das sich immer noch die Tränen trocknet und die Kiefermuskulatur wieder geschmeidig massiert. Im Hintergrund dudelt „Girls just Want to Have Fun“. Passt. Aber nicht nur die Damen, nein, auch die Herren hatten heute Abend eine Menge Spaß.

Von Aline Westphal