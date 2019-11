Cate Blanchett spielt eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. In Richard Linklaters Kinodrama “Bernadette” (Kinostart am 21. November) ist die Australierin eine liebende Ehefrau und Mutter und zugleich eine Sozialphobikerin ersten Ranges. Natürlich gilt es, ein Trauma zu ergründen.