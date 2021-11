Hannover

​An einem Pariser Frühlingstag des Jahres 1929 trifft Jean-Paul Sartre zum ersten Mal Simone de Beauvoir – „und verliert das einzige Mal im Leben den Verstand“. Mit diesem historischen Aussetzer beginnt Florian Illies im bestens gefüllten Literarischen Salon der Leibniz Universität die Lesung aus seinem neuen Buch „Liebe in Zeiten des Hasses – Chronik eines Gefühls 1929–1939“.

Der 50-Jährige ist unter anderem Autor, Journalist, Kunsthistoriker, vor allem aber ein ausgewiesener Experte für das Zeitgefühl ganz unterschiedlicher Epochen. Vor 21 Jahren hat er seine Zugehörigkeit zur „Generation Golf“ entdeckt, 2012 spürte er in seinem Buch „1913“ dem „Sommer des Jahrhunderts“ nach.

In den vergangenen anderthalb Jahren habe er intensiv an „Liebe in Zeiten des Hasses“ gearbeitet und sich ganz in die erstaunliche Zeitenwende von den Zwanziger- zu den Dreißigerjahren vertieft, erzählt Illies im Gespräch mit dem Leiter der „HAZ“-Kulturredaktion Ronald Meyer-Arlt, der den Abend moderiert: „Wenn ich nicht manchmal einen Corona-Test gemacht hätte, wäre ich ganz in der Vergangenheit verschwunden.“

Emanzipierte Frauen und schwache Männer

So aber hat die Distanz gereicht, um sich einen Überblick über die besondere Gefühlslage der Epoche zu verschaffen. Symptomatisch erscheint dem Autor, dass dabei starke, emanzipierte Frauen auf schwache Männer treffen, die oft im Ersten Weltkrieg traumatisiert wurden. Die Folgen waren aus seiner Sicht eine weitreichende erotische Offenheit und eine neue Sachlichkeit auch in Gefühlsdingen, die schnell zurückschreckte vor zu großer Nähe.

Illies illustriert das an dem Abend mit vielen prominenten Beispielen von Marlene Dietrich über Bertolt Brecht („ein Sadist, Zyniker und Frauenhasser“) bis hin zu Lotte Lenya und Kurt Weill. Und bevor man auf den Gedanken kommen könnte, die wortgewandte Aneinanderreihung der amourösen Details sei eine literarische überhöhte Form der Regenbogenpresse von gestern, hat der Autor auch schon ein Zitat von Robert Musil parat, das ein Motto seines Buches sein könnte: „Die Hälfte der Weltgeschichte ist eine Liebesgeschichte.“

Diagramme mit Herzen

In dem Ausschnitt daraus, den Illies in den Blick nimmt, hat er eine „ungeheure Atemlosigkeit“ in Liebesdingen ausgemacht. „Ich musste viele Diagramme mit Herzen und wieder zerbrochenen Herzen zeichnen, um den Überblick zu behalten“, erzählt er. Sein Buch sei daher eine Collage, ein „Film, den ich geschnitten habe“. Überhaupt sei es sein Ziel gewesen, aus den Schwarz-Weiß-Bildern, die die heutigen Vorstellungen der Zeit prägen, wieder einen Farbfilm zu machen.

Den Moderator reizt das zum Widerspruch: Ob ein solchen Nachkolorieren nicht unredlich sei, will er wissen, und wie der Autor es denn mit der Wahrheit halte. Ilies pariert: „In der Liebe gibt es keine Wahrheit, sondern nur Versionen von verschiedenen Seiten.“

Sein Buch basiere auf vielen anderen Büchern – auf Biografien anderer Autoren, aus Sammlungen Briefen und veröffentlichten Tagebüchern. „Ich bin kein Romanautor“, sagt Illies – aber ein, zwei Prozent dichterischer Fantasie gestehe er sich dann doch zu. Das helfe dabei, um sich aus heutiger Sicht, da der Fortgang der Geschichte längst bekannt ist, wieder der „Ungewissheit der Zeit“ auszuliefern.

Das „dünne und müde Bier“ Hannovers

Das Ergebnis sind oft sehr plastische Episoden etwa von Gottfried Benn, dem im selbst gewählten hannoverschen Exil nicht nur das „dünne und müde Bier“ der Stadt auf die Stimmung drückt. Erstaunlicherweise führt offenbar gerade das zu einer Rückkehr der Schaffenskraft, die sich in Gedichten ausdrückt, die der Dichter auf die Rückseite der Speisekarte des Stadtpark-Biergartens notiert.

Und wenn Illies kurz vor Ende von der zunächst komplizierten, später aber offenbar glücklichen Beziehung des zeitweise untreuen Schriftstellers Vladimir Nabokov und seiner Frau Vera erzählt, sagt er einen Satz, der vielleicht schon allein den Besuch gelohnt hätte: „Die Affäre lässt sich aus der Liebe herauswaschen wie ein falsches Blond.“ Herzlicher Applaus.

Von Stefan Arndt