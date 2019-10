Finch Asozial – und stolz darauf

Hannover

Die Fans im ausverkauften Capitol toben schon vor Konzertbeginn zu den Disco-Nummern, die der DJ auflegt. Der Bierbecher-Freiflug ist eröffnet, dabei steht Finch Asozial, der Star des Abends, noch gar nicht auf der Bühne. Als er es dann tut, werden die peinlichen Gesänge offiziell: „Ey, du Fotze, sag, was trägst du unterm Rock?“, lautet ein Refrain seines Openers „Eskalation“.

Die Fans sind begeistert, verbuchen die Anzüglichkeiten unter Spaß und Ironie, wie auch immer, das Konzert ist streng ab 18 Jahren, „Keine Party ohne Personalausweis“ könnte man jetzt auch singen. „Wer nimmt Kokain?“, fragt Finch die 1600 Zuschauer, die Mutigen, die sich melden, bekommen ein extra Lob: „Ich liebe Euch!“

„Heckspoilermucke“, Ballonseidenanzüge und Vokuhila, Armsein, Schlager hören und Fliesentische benutzen – wir sind in Finchs „Dorfdisko“ angekommen. Der „ostdeutsche David Hasselhoff“ lautet seine Eigenbeschreibung; wenn der Mann das wüsste, der hat jedenfalls Manieren. Die Moshpit steht, der oft bemühte Abriss – hier findet er statt. Drei der ohnehin wenigen Frauen im Publikum dürfen hinauf auf die Bühne, die „Auszieh’n, auszieh’n!“-Rufe der Männer schocken sie nicht. „Ostdeutscher Pornostar, Alter!“, lautet Finchs Kommentar.

Ballermann-Humor und Schnaps-Lieder

Und seine Fans sind vorbereitet: mit Goldkettchen und Trainingsjacken, Undercut und Schnauzbärten. Neon ist das angesagte Design, viele tragen ihre lokalen Fußball-Trikots, dazu passen die spießigen Toto-Lotto-Mützen. Ballermann-Humor und Schnaps-Lieder, und natürlich „Abfahrt, Abfahrt!“, Finchs größter Hit.

Der 29-Jährige stammt aus dem Osten Deutschlands, geboren ist er in Frankfurt/Oder, aufgewachsen gar auf dem Land in Brandenburg. Derbe, vulgäre Texte zu monotonen Disco-Beats sind sein Metier, Schweinereien sein Schlachtruf. Die Fans rüpeln den Hip-Hop-Pogo, Betrunkene helfen noch betrunkeneren Kumpels an die frische Luft, draußen laufen die Regenpfützen über, drinnen sammeln sich die aus Bier.

Die Mitgröl-Texte verselbstständigen sich, „Keine Party, ohne Kokain!“, dazu wummern die Elektro- und Techno-Beats. Schlagerlieder werden verwurstet, brauchbar ist alles, wozu man saufen kann, Schlagerprolls mit Stolz. In „Alphatier“ klingt das so: „Mit Spiegelbrille auf der Hantelbank, so pumpt der letzte echte Macho“.

Für das obligatorische Publikumsfoto brauchen Finch und seine Posse einige Minuten, begleitet von „Geiler Schwanz!“-Gesängen. „Habt ihr Bock zu sterben, Alter?“, fragt er warum, das wird nicht erklärt, hier muss man ein dickes Fell haben. Nach gut 80 Minuten und einem „Listen to your Heart“-Cover, das in irgendetwas mit „Arsch“ umgedichtet wird, endet der wilde, aber friedliche Abend. „Danke Hannover, es war ein wunderschönes Konzert!“. Auweia.

Von Kai Schiering