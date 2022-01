Hannover

Was vor einem Jahr bei der Fernsehpremiere im Ersten Programm elf Millionen Menschen in den Bann gezogen hatte, ging nun im Großen Sendesaal des NDR als Filmkonzert unter dem Titel „Life to Projection“ über die Bühne: Zum psychodramatischen Tatort-Krimi „Tödliche Flut“ spielte die NDR Radiophilharmonie Musik, die Stefan Witt und Peter Hinderthür, beide alte Hasen der Filmmusik, für sinfonische Großbesetzung komponierten. 40 Minuten Orchestermusik ist dabei herausgekommen. Ungewöhnlich und neu für einen Tatort.

In diesem norddeutschen Krimi geht es um die investigative Journalistin Imke Leopold (Franziska Hartmann), die auf ihrer Heimatinsel Norderney ein aus ihrer Sicht illegales Immobiliengeschäft entdeckt hat. Sie bittet Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhrling) um Hilfe und verstrickt ihn und seine Kollegin Grosz (Franziska Weisz) in einen wahren Psychothriller. Am Ende wird sie als Mörderin überführt und ertrinkt in einem dramatischen Showdown in den Fluten der Nordsee.

Lesen Sie hier: Die Fernsehkritik zu „Tödliche Flut“

Die Weite des Meeres

Synchron mit dem Filmgeschehen führt Dirigent Christian Schumann das Orchester durch die Partitur. Die folgt mit differenzierter, oft sparsamer Instrumentierung den Stimmungen, Spannungen, Gefühlen und psychologischen Entwicklungen der Geschichte. Und lässt sich dabei auch von den beeindruckenden Kamerabildern der Inselnatur und der Weite des Meeres inspirieren. Da fährt der Orchesterklang dann auch mal zu breitem, vollem Sound auf.

Applaus: Die NDR Radiophilharmonie. Quelle: Samantha Franson

So entsteht neben Dialogen und Bildern eine weitere Deutungsebene, die Szenen vertieft, emotional verdichtet oder Spannungen auf die Spitze treibt. Dabei bedienen sich die Komponisten ohne Skrupel bei den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Man hört Atonales neben romantischen Harmonien, lang gestreckte Töne neben rhythmischen Impulsen, weiche Streicherklänge neben eiskalt gefärbtem Saitenspiel. Alles einfallsreich ausgedacht und immer dem Bild untergeordnet.

Lesen Sie hier: NDR Radiophilharmonie spielt John Williams

Vorbeugend mit Untertiteln

In der Fernsehfassung gelingt das bestens. Anders jetzt bei der Life-Präsentation. Da wandert die Aufmerksamt schon mal weg vom Bild und hin zum präsenten Orchester. Die Musik umhüllt dann auch die Dialoge so stark, dass diese Stellen des Films vorbeugend mit Untertiteln versehen wurden. Die hätten allerdings ebenfalls Szenen gut getan, bei denen das Orchester schweigt. Denn auch dort waren die Dialoge oft nicht zu verstehen.

Abgesehen davon erlebte man an diesem Abend im wahrsten Sinn des Wortes großes Kino. Langer Beifall für die anwesenden Komponisten, für das bestens disponierte Orchester und seinen souveränen Dirigenten.

Von Claus-Ulrich Heinke