Hannover

Dem märchenhaften Zauber des Weihnachtsfilmklassikers „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kann sich wohl niemand entziehen. Noch größer ist die Wirkung des Films, wenn die Musik live zur Vorführung gespielt wird. Das hat die NDR Radiophilharmonie eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Gleich das musikalische Intro mit sattem Streicher-, Holz- und Blechbläserklang versetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gedanklich aus dem fast ausverkauften großen Sendesaal im Funkhaus mitten in die verschneite Landschaft. Für das märchenhafte Flair sorgt auch die Instrumentation. Die Mandolinen und Blockflöten wecken Assoziationen von einem barocken Hof und schaffen es, durch den vollen Orchesterklang zu dringen.

Lesen Sie hier: Wann läuft „Aschenbrödel“ im Fernsehen?

Fanfaren für das Königspaar

Etwas weniger Durchsetzungskraft gegen die volle Orchesterstärke hat hingegen Sopranistin Elise Malcher vom Mädchenchor Hannover. Das liegt mitunter auch an Svobodas Komposition. Denn statt eines Liedtexts hat er für die Gesangspartie nur sich immer wiederholenden Vokale vorgesehen. Auch die Hörner wirken an ein paar Stellen bei der Intonation etwas unsicher.

Klanglich überzeugend ist hingegen der musikalische Einzug des Königspaares, bei dem die Blechbläser die Fanfaren schmettern. Ein deutlicher Kontrast ist das Motiv der bösen Stiefmutter, das unter der Leitung von Dirigent Frank Strobel wahrlich düstern wirkt.

Lesen Sie hier: Maybebop weihnachtlich im Theater am Aegi

Wohlig warme Weihnachtsstimmung

Einen musikalischen Akzent setzt er auch in der Ballszene am Königshof. Als Aschenbrödel zögert, den Tanzsaal zu betreten, illustrieren dies die Musiker durch ein Pianissimo, das sich in stetig steigert, sobald sie den Saal betrifft. Als sie schließlich mit dem Prinzen tanzt und er sie im Close-up verzückt anschaut, ist das Maximum der Lautstärke und der Gefühle erreicht. Dass die Musikerinnen und Musikern dabei über die 90 Filmminuten hinweg gelegentlich die Dialoge auf der Leinwand übertönen, stört aufgrund der eingeblendeten Untertitel nicht wirklich.

Unter dem Eindruck des vollen Orchesterklangs lassen sich sogar die frauenfeindlichen Bemerkungen des 1973 veröffentlichten Films gut ignorieren. Das Publikum ist begeistert und erhebt sich zu Standing Ovations. Das Intro als Zugabe sorgt dann endgültig für eine wohlig warme vorweihnachtliche Stimmung.

Von Inga Schönfeldt