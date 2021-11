Hannover

Wenn Folkrock in Hannovers Konzertkalender vermerkt ist, dann zählen Fiddler’s Green seit mittlerweile drei Jahrzehnten zu den gefragtesten Bands. Die Erlanger gelten als Garanten für einen fröhlichen wie unbeschwerten Abend. Zum Konzert der aktuellen „3 Cheers For 30 Years“-Jubiläumstournee fallen im sehr ordentlich gefüllten Musikzentrum Masken und Abstandsregeln.

Die Show findet unter 2G-Bedingungen statt. Der Veranstalter kontrolliert am Einlass sorgfältig und umfassend die nötigen Bescheinigungen, man checkt sich per App in die Halle ein, und dann ist eigentlich alles so, wie man es vor der Pandemie kennen und lieben gelernt hat: Man taucht ein in ein richtiges Club-Konzert, kann sich frei bewegen, Freunde treffen, trinken, tanzen und feiern, was das Zeug hält. Das fühlt sich für die meisten hier augenscheinlich so richtig gut an.

Breites Repertoire

Fiddler’s Green lassen mit Energie und Tempo die passenden Songs vom Stapel. Dabei schöpfen die sechs Musiker aus einem breiten Repertoire aus 31 Jahren Bandgeschichte. Dazu gibt es traditionelle Folk-Lieder, denen die Band mit kraftvollen Beigaben aus Rock, Punk und manchmal auch ein wenig Ska und Reggae, ihren ganz eigenen Stempel aufdrückt. Dieser „Speed Folk“, wie Fiddler´s Green ihren Stil nennen, zündet im Musikzentrum wieder einmal zuverlässig.

Ob „Perfect Gang“, „We Don´t Care“, „Galway Girl“ oder die leidenschaftlichen Interpretationen von „Whiskey In The Jar“, „All For Me Grog“ und dem sentimentalen „Auld Lang Syne“: Die fast 400 in der Halle sind dabei, tanzfreudig und kräftig bei Stimme. Es herrscht zeitweilig eine Atmosphäre, wie in einem riesengroßen Irish Pub. An der Theke nimmt man sich auch schon mal brüderlich in den Arm.

Möglichst viel Nähe zu den Fans

Es ist richtig Leben in der Bude, und auch die Band genießt das fröhliche Treiben sichtlich. Die Musiker aus der Abteilung „Anti-Rockstars“ pflegen einen guten Draht zu ihren Fans, wie es in dieser warmherzigen Nähe eben oft nur in Kneipen und Clubs möglich ist. Da ist sie, die Magie, da ist das Ursprüngliche von handgemachter Live-Musik. Instrumente wie Geige, Akkordeon, Mandoline, Bouzouki oder Bodhrán setzen ein ums andere Mal klangliche Farbtupfer.

Zwei Stunden lang legen sich Fiddler’s Green ins Zeug, im Zugabenteil wird dann auch die Hymne „Wild Rover“ zelebriert, und zum krönenden Abschluss erhält die Band auf der Bühne noch Unterstützung von einigen weiblichen Fans für den Backgroundchor. „Liebe Freunde in Hannover“, , bemerkt Sänger und Gitarrist Ralf Albers: „Es war ein sehr intensiver Abend mit euch.“

Von Andreas Haug