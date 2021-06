Feuer frei: Völkerball auf der Gilde-Parkbühne

Hannover

Wie populär Rammstein sind, zeigt sich, wenn eine der vielen Tribute-Bands zum Konzert lädt: 1000 Zuschauer haben sich vor der Gilde Parkbühne versammelt – die Show der Epigonen von Völkerball aus Koblenz ist ausverkauft.

Völkerball sind an diesem Abend agiler und überzeugender als noch vor einem Jahr auf dem Schützenplatz zur Autokultur. Fällt das Blech weg, ist der Grusel größer, so scheint es. Eine helle Nacht wird um den Verstand gebracht – mit einem Sänger im Sprengstoffgürtel. Das hat sich René Anlauff natürlich vom Original-Knurrer Till Lindemann abgeschaut. Wie so viele Requisiten, die Schrotflinte zu „Waidmanns Heil“ etwa.

Meta-Chansons mit heißer Show

Völkerball haben einen exzellenten Klang, mächtig und hart, definitiv nicht zu leise und akkurat ausgepegelt. Alle Besucher stehen zu den Riffs des Sextetts; wo geht die „Reise, Reise“ hin? Ins Bühnenlicht, ins blaue. Wenn Völkerball den „Haifisch“ geben, schlängeln sich die Feuersäulen am Bühnenrand, deutscher Metal-Chanson, stilhaft.

Zur Galerie Auf der Parkbühne funktionieren auch härtere Töne. Bester Beweis: die Rammstein-Coverband Völkerball. Sie veranstaltete reichlich Feuer- und anderen Budenzauber.

„Radio“, mit Sequenzer-Klängen, die an Kraftwerk erinnern, ist vielleicht der kommerziellste Song vom aktuellen Rammstein-Album. Eine Mischung aus Pop und Neuer Deutscher Härte. Da wird, weil man nicht anders kann, im Takt geklatscht.

Heiße Show: Völkerball auf der Gilde-Parkbühne Quelle: Samantha Franson

Ansonsten brennt es viel - der große Pfeilbogen bei „Du riechst so gut“, das eiserne Herz bei „Mein Herz brennt“, der Bühnentechniker erstickt die Flammen. Wo sonst Schlagzeugfelle ausgetauscht oder Gitarren-Saiten gewechselt werden, läuft der Roadie hier mit einem Feuerlöscher über die Bühne.

Völkerball spielen ein Best-of der Berliner – „Amerika“ und „Mein Teil“; es wird, wie beim Original, keine Geschmacklosigkeit ausgelassen. Anlauff als Metzger zum Beispiel mit einer blutverschmierten Fleischerschürze, Kostümwechsel und Posenspiel; Sänger René Anlauff ist nah dran am Vorbild Lindemann.

„Sonne“ und „Engel“ zum Schluss

Das Feuer lässt den leichten Nieselregen verdampfen, die Fans freuen sich über „Du hast“, einen der stärksten Rammstein-Songs überhaupt. Den liebt man auch in Südamerika. Nach 90 Minuten beginnen die Zugaben: „Sonne“, „Engel“, die Fans sind gekommen, um die Hits zu hören.

„Es war noch nie so schwer wie heute!“, seufzt Anlauff: nach Monaten der Konzert-Stille. Dabei war das ein sehr guter Auftritt. Schluss mit Schuss, und dass eine bestuhlte Freiluft-Arena nicht nur für zarte Klänge geeignet ist, wurde eindrucksvoll bewiesen.

Von Kai Schiering