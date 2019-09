Festival zeigt ein Solo mit sieben Gehilfen

Hannover

„Ich bin kein Choreograph wie jeder andere“, sagt Pere Faura irgendwann in seinem Anfangsmonolog. Stimmt schon. Andere Choreographen beginnen ihre Performance nicht, indem sie sich mit einer Disco-Kugel unterm Arm rückwärts durch die Zuschauerreihen drängen. Andere Choreographen sprechen auch nicht von einem „Solo“, wenn sieben Mitstreiter zugegen sind. So weit, so originell. Manch andere Choreographen dehnen allerdings auch nicht eine an sich reizvolle Idee endlos aus.

Wir befinden uns in der Orangerie, angesagt ist die Deutsche Erstaufführung „Sweet Tyranny“, ein Beitrag zum Festival Tanztheater International. Der Titel gibt schon einen Hinweis: Der Katalane Faura ist hier bekennender Alleinherrscher.

Hier zählt nur einer

Es zählt nur seine eigene Idee; wenn andere mitmachen dürfen, schulden sie ihm Dank. Nur logisch, dass die Truppe immer wieder runtergeputzt wird. Eine Tänzerin ist noch nicht lange dabei und bekommt daher natürlich weniger Geld. Die Kollegin wiederum begreift eher langsam, hat dafür aber die richtige Frisur.

Die nämlich muss passen, dreht sich doch alles um die Klassiker der Tanzfilm-Kultur: „Saturday Night Fever“, „Grease“, „ Dirty Dancing“ … Kitsch hin oder her, das waren nun einmal Fauras Einflüsse, weshalb seine Honorarkräfte die peinlichsten Posen einnehmen müssen, derweil der Choreograph ins Schwärmen gerät und John Travoltas Fingerhaltung mit dem Werk Michelangelos vergleicht.

Dazu gibt es Filmeinspielungen von Militärparaden, schuftenden Arbeitern oder Männern in mehr oder weniger inniger Umarmung. Auch ein animiertes Publikum ist zu sehen, weshalb das real anwesende doch auch bitte gewisse Bewegungsmuster ausführen soll.

Abhängigkeit im Kunstbetrieb

Gut, das ist alles zuweilen recht witzig, natürlich selbstironisch und im Grunde auch klug, denn die hier auf die Spitze getriebenen Abhängigkeitsverhältnisse gibt es ja im Kunstbetrieb tatsächlich. Nur dauert die Performance viel zu lang, dazu nervt früher oder später Fauras stets etwas übersteuerte Stimme.

Es bleibt offen, welcher Mehrwert in dem angehängten 20-Minuten-Block zu stampfender Techno-Musik stecken soll. Gab es schon vorher Abgänge im Publikum, häuft sich nun deren Anzahl. Schlusspointe: Zunächst verweigert Faura die Entgegennahme der Blumen, weil er noch ein bisschen weitertanzen will, und dann verbeugt er sich durchgehend allein – konsequent, denn wir haben ja einen Soloabend gesehen.

Von Jörg Worat