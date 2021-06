Hannover

Die Raschplatzhochbrücke, Symbol der autogerechten Stadt, für Fahrzeuge gesperrt, darauf gut 30 Initiativen aus der Stadt plus Künstlerinnen und Künstler und ganz viele Hannoveraner, die ins Gespräch kommen, diskutieren, nachdenken und feiern: „Wir wollen dieser in Beton gegossenen Vision der Vergangenheit die Visionen der Zukunft entgegensetzen“, sagt Anna Mülter. Wenn am 8. Juli das diesjährige Festival Theaterformen steigt, die erste Ausgabe unter ihrer künstlerischen Leitung, wird es kaum zu übersehen sein.

Zum Stadtlabor und zum Festivalzentrum soll die Hochbrücke bis zum 18. Juli werden. Verhandelt wird dort, so Mülter, „das Thema unserer Zeit“: Klimagerechtigkeit. Die hannoversche Agentur Endboss wird den Bereich so umgestalten, dass die Brücke nicht einfach nur gesperrt aussieht, sondern theatral.

Impulse für die Stadtgesellschaft?

Initiativen vom Andersraum über den Chaos Computer Club, Fuchsbau-Festival und Feinkost Lampe bis zu Vegans United sind dabei und bieten Formate wie Workshops, Gespräche, Filme, Performances und künstlerische Interventionen. Die Gastronomie kommt vom Der Nachbarin Café vom Faust-Gelände. Das Projekt wird unterstützt von der Kulturstiftung des Bundes.

Die künstlerische Leiterin: Anna Mülter. Quelle: Nancy Heusel

„Ich hoffe, dass sich durch die Theaterformen Impulse für den gesellschaftlichen und politischen Diskurs abholen lassen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay bei der Programmvorstellung. Lavinia Francke, Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen, die das Festival fördert, sprach von den Theaterformen als Vorzeige- und Leuchtturmprojekt.

Drei Wochen lang müsste die Brücke wegen der notwendigen Auf- und Abbaumaßnahmen gesperrt werden. Das Genehmigungsverfahren läuft. Onay rechnet mit einem „zeitnahen“ Ergebnis. Zugänglich wäre die Brücke (von der Südseite aus) zu Fuß oder aber über einen Shuttle-Verkehr – Mülter legt bei ihrem Festival viel Wert auf Inklusion und Barrierefreiheit, was sich sogar in der Online-Präsentation niederschlägt.

Von den Erfahrungen anderer lernen

Das Motto des Stadtlabors lautet: „We are in this together, but we are not the same“: Wir stecken alle mittendrin, aber wir sind nicht gleich. Darum lenkt das Stadtlabor den Blick auch auf die Perspektiven zweier marginalisierter Gruppen – Indigene und Menschen mit Behinderungen –, aber nicht als Menschen, um die man sich kümmern muss: „Die Welt indigener Menschen ist schon mehrfach untergegangen“, nennt Mülter als Beispiel, und Menschen mit Behinderungen seien es gewohnt, sich anzupassen an Orte, die nicht für sie gemacht sind. Von solchen Erfahrungen könne man lernen, ist sie überzeugt.

Es gehe darum, „Distanz einzunehmen und die Perspektive zu wechseln“. Die Raschplatzhochbrücke scheint dafür nicht der schlechteste Ort zu sein.

Blick ins Programm

Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Die Aufarbeitung, auch die künstlerische, hat nicht wirklich begonnen. Und doch drängen Themen an die Oberfläche, die schon vorher virulent waren, aber deren Ungerechtigkeiten wie durch ein Brennglas sichtbar werden. Und das schlägt sich auch im Programm der diesjährigen nieder.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So wird es am 8. Juli eröffnet durch das Stück „The Revolt“. Regisseurin Lola Arias interessiert das Alter, die Isolation der Alten und ihr Widerstand dagegen. Und sie geht es dokumentarisch an: Auf der Bühne stehen sechs Seniorinnen und Senioren sowie zwei Pflegekräfte aus Hannover – das Stück, eine Koproduktion mit dem Schauspielhaus, geht in dessen regulären Spielplan über.

Nackte Wahrheiten: Bei „Tanz. Eine sylphidische Träumerei in Stunts“ geht es darum, wie Frauen sich und ihren Körper disziplinieren – und disziplinieren lassen. Quelle: Eva Würdinger

Barrierefreiheit und Inklusion sind Anna Mülter, der künstlerischen Leiterin des Festivals wichtig. Und so zeigt der behinderte Wiener Tänzer Michael Turinsky am 16. und 17. Juli die Performance „Precarious Moves“. Und die Künstlerin Raquel Meseguer aus Bristol thematisiert in ihrer Audio-Reise „A Crashcourse in Cloudspotting“ ihr Dasein als chronisch kranke Schmerzpatientin – übrigens das einzige digitale Format unter den zwölf Produktionen dieser Festivalausgabe. Um den weiblichen Körper, vor allem dessen Disziplinierung, geht es in „Tanz. Eine sylphidische Träumerei in Stunts“ (17. und 18. Juli): Die Wiener Performerin Florentina Holzinger arbeitet mit einem weiblichen Ensemble unterschiedlichsten Alters zusammen.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein bisschen „wie drei Festivals auf einmal“ sei es gewesen, diese Theaterformen zu organisieren, sagt Mülter: So sehr hätten sich die Unwägbarkeiten der Pandemie auf die Planung ausgewirkt. Und lädt zu einer Grenzerfahrung: Bei „Stay a little longer (or How did we get here)?“ (12. bis 14. Juli) trifft im Schauspielhaus eine Performerin auf einen Gast aufeinander. Mülter: „Lassen Sie uns gemeinsam einsam sein.“

Von Stefan Gohlisch