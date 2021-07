Hannover

„Words, words, words. Words are everywhere!“ So steht‘s gleich vorne im Textbuch, das die Besucher beim Verlassen des Ballhofs überreicht bekommen. Besucher, die zuvor den „Theaterformen“-Beitrag „Killjoy Quiz“ erlebt und festgestellt haben: In dieser Produktion geht es nicht nur um Sprache, sie ist auch höchst sprachlastig.

Das Stück von und mit der Brasilianerin Luanda Casella kommt äußerlich im Format einer munteren TV-Show daher, wobei allerdings schon der Titel einen Stolperstein darstellt – er lässt sich ungefähr mit „Spaßbremsen-Quiz“ übersetzen lässt. Die beiden Kandidatinnen wirken am Anfang noch recht fidel und sollen Showmasterin Casella zunächst von ihren Lesegewohnheiten berichten: Yolanda hat sich unter anderem die Drogenliteratur von William S. Burroughs zu Gemüte geführt, Lindah Lee wirft auch schon mal einen Blick ins Internet, um nicht in gar zu elitäres Denken zu verfallen.

Ausrutscher und Abtreibungen

Das Duo muss nun Aufgaben lösen, die thematisch so ziemlich sämtliche angesagten Diskussionen abdecken: Zur Auswahl stehen etwa „Hate is fear, love is queer“, „The male genius“, „Mining madness & Fossil fuel frenzies“ oder „White fragility“. Immer wieder geht es dabei um Sprache, ihre Interpretierbarkeit und nicht zuletzt darum, wie viel Gewalt sich mehr oder weniger deutlich darin verbirgt. Die Showmasterin ist selbst keineswegs frei von Ausrutschern, wenn sie etwa unmotiviert eine Kandidatin herunterputzt und von der anderen wissen will, ob sie schon Abtreibungen hinter sich habe.

Die Trefferquoten bei den Antworten sind unterschiedlich. Yolanda erntet nicht sehr viele Punkte, als sie Zitate aus Selbstdarstellungen von Unternehmen zuordnen soll – verständlich, denn das seichte Geblubber klingt im Grunde überall gleich. Die Konkurrentin hingegen räumt voll ab, als es darum geht, welches Staatsoberhaupt was gesagt hat, von „Es gibt die Freiheit der Rede, aber ich kann keine Freiheit nach der Rede garantieren“ (Idi Amin) bis zu „My English is very bad“ (Vladimir Putin).

Liebe als Antwort?

Zwischendurch gibt es Einlagen musikalischer, gern aber auch diskursartiger Natur, bis plötzlich die Lichtstimmung ins Geisterhafte kippt und eine phantomhafte Stimme Luanda mit allerlei Zynismen konfrontiert – ist es tatsächlich erfolgversprechend, den aktuellen Problemen „The Politics of Love“ entgegenzusetzen? Alle Punktestände werden jedenfalls anschließend auf Null gesetzt, und die Kandidatinnen driften in ein Mit- statt Gegeneinander. In ein extrem wortreiches.

Groß im Hintergrund: Maïmouna Rachels, Timia van der Linden und Helena Casella. Quelle: Michiel Devijver

Im Hintergrund, aber ganz groß agieren Maïmouna Rachels, Timia van der Linden und Helena Casella. Sie singen hervorragend, bringen die minimalistischen Instrumentaleinlagen auf den Punkt und liefern jingleartige Kommentare von „Good thinking!“ bis „Wow!“ mit wunderbar lässiger Penetranz.

Am Ende des Buches, das übrigens keineswegs hundertprozentig mit dem Showtext übereinstimmt, wird der Konsument befragt, was das Quiz denn nun hinterlassen habe: a) ein saures Gefühl und den leichten Wunsch, sich zu übergeben, b) viele unbeantwortete Fragen, c) das Gefühl, informiert zu sein oder d) ein Trauma? Eigentlich nichts von alledem – wie wär‘s mit e) eine gewisse Erschöpfung?

Von Jörg Worat