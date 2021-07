Festival Theaterformen: „No Gambling“ macht aus Spiel Ernst

Hannover

Ein Mobilé hängt von der Decke der Cumberlandschen Bühne, und es ist gewaltig. Leitern stecken darin, ein Plastikdelfin, ein Fernseher, ein „No Exit!“-Neonschriftzug hängen darin. Assoziativer Schutt aus einem Niemalsland und das Zentrum von dem – ja, was eigentlich? – Stück „No Gambling“, das im Rahmen der Theaterformen gezeigt wurde.

Wobei: Theaterformen – zumindest von deren klassischen Varianten ist weit entfernt, was die Performerinnen Julia Häusermann und Simone Aughterlony mit der Schauspielerin Nele Jahnke zeigen. Vielmehr ist es eine Art Kunstinstallation in Bewegung.

Die Behauptung vom perfekten Menschen

Eine Stunde voller spielerischer Metaphern folgt: Billardkugeln rollen, eine Dartscheibe wird zweckentfremdet, ein Tisch mit grünem Filz bedeckt und dann als Turngerät und Kreisel gebraucht. Dazu ertönen „Super Mario“-Sounds und wuchtig technoide Klänge.

Jahnke – angetan mit einem Anzug in der Farbe sehr weißer Haut und einem knallengen Latexdress darunter – rollt in einer Kiste über das Spielfeld und murmelt Sätze über die „Nutzbarmachung der Arbeitskraft“ in der kapitalistischen Gesellschaft, über den Transhumanismus, also den Versuch, den Menschen durch Wissenschaft zu optimieren, und ob das nicht eine „schwache Verkleidung für Neo-Eugenik“ sei.

Es geht also im Kontext des (nie ganz und hier sowieso nicht) zweckfreien Spiels unter anderem die fragwürdige Vorstellung des perfekten Menschen und idealen Körpers – der schon in der Person von Häusermann ein Kontrapunkt entgegengesetzt wird: Die Schauspielerin aus Zürich wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Da klingt dann eben auch die Lotterie des Lebens an.

Jetzt wird Schicksal gespielt

Einmal spielt sie Schicksal, wirft Würfel und behauptet, daraus die Zukunft lesen zu können. Ein schönes Haus prophezeit sie einer Person im Publikum, eine Schwangerschaft mit unglücklichem Ausgang einer anderen, einen Tumor schließlich einer dritten. Eine Grenzüberschreitung. Da wird aus Spiel ganz schnell ernst, und eine Triggerwarnung wäre durchaus angebracht.

Zurück über los: Wieder und wieder wird der Bühnenaufbau dekonstruiert und rekonstruiert. Bewegungen laufen ins Leer. Das kontrollierte Chaos führt ins Nichts, bietet keine Auf- und erst recht keine Erlösung. Aber ein Ende: In den Schlussapplaus mischt sich, so scheint’s, auch Erleichterung darüber, dass es vorbei ist.

Von Stefan Gohlisch