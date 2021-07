Hannover

„Kein Fufu für Rassisten“, darauf kann man sich schon einmal einigen. Fufu ist ein Brei aus Manioks oder Yams mit Kochbananen, den es auf dem gesamten afrikanischen Kontinent gibt und auch in immer mehr Haushalten in Deutschland. Weil Deutschland nämlich bunter ist, als es manche wahrhaben wollen, und weil Essen nicht nur Nahrung bedeutet, sondern auch Nestwärme, Identität und Heimat. Eine zentrale, aber nicht die einzige Lektion des Abends „Homecooking“ bei den Theaterformen in Ballhof Zwei.

Simone Dede Ayivi, dunkelhäutige Deutsche aus Hanau, die in Hildesheim studierte und auch schon im hannoverschen Kulturzentrum Pavillon mehrfach ähnliche Formate präsentierte, hat eine Showküche aufgebaut und moderiert leutselig ihre ganz eigene Knoff-Hoff-Kochshow.

Kindlicher Wunsch nach Wurstplatten

Es riecht köstlich, doch an manchem, was erzählt wird, schluckt man schwerer als an anderem. Vor allem kommen in Video- und Toneinspielungen – andere Menschen of Color zu Wort. Sie berichten, wie es war, schon als Kind als anders zu gelten, bloß weil man anderes aß, wie sie sich Wurstplatten statt der elterlichen Köstlichkeiten wünschten, nur um irgendwie dazuzugehören.

Die 74-jährige Atiye Altül, zuletzt Sozialarbeiterin, erinnert sich noch, wie das war, vor über 50 Jahren als Türkin in ein noch viel graueres Deutschland zu kommen, in dem Lebensmittel wie Auberginen und Wassermelonen als exotisch galten. Der Regisseur präsentiert vietnamesische Pfannkuchen, Bánh xèo – nicht nur als Lieblingsessen, sondern als Symbol: weil sie ein Teil Kolonialgeschichte sind. Sie entstanden, als man sich in Vietnam die französischen Crêpes zu eigen machte.

Essen als Gegenerzählung zur Mehrheitsgesellschaft

Für ihn stehen sie für eine selbstbewusste Haltung: „Wir sind Flüchtlinge, wir haben nichts, aber wir tun alles dafür, um gutes Essen zu haben“, sagt er: „An allem kann man sparen, nur nicht an Bildung und gutem Essen.“

Lernen geht durch den Magen. Essen wird zur selbstbewussten Gegenerzählung zur Mehrheitsgesellschaft. Zum Abschied gibt es fürs Publikum Buchstabenkekse, die Schriftzüge „Kein Fufu für Rassisten“ und „All Power to the People“. Das kann man ruhig mal verinnerlichen.

Von Stefan Gohlisch