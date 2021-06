Hannover

Das diesjährige Festival Theaterformen sorgt schon für Gesprächsstoff, bevor es überhaupt beginnt: Die neue Leiterin Anna Mülter (44) möchte für ein Stadtlabor die Raschplatzhochbrücke sperren lassen. Hier erklärt sie, was es damit auf sich hat.

Sie wollen die Raschplatzhochbrücke für ein Stadtlabor sperren und machen sich damit nicht nur Freunde …

Das ist natürlich auch ein Projekt, das einen Diskurs in der Stadt anstoßen, beziehungsweise sich in Diskurse einmischen will, die ohnehin schon laufen und auch notwendig sind. Wir tun das mit den Mitteln der Kunst und des Theaters.

Haben Sie mit den Widerständen gerechnet?

Es ist Wahlkampf. Und dass dieses Projekt auch instrumentalisiert werden würde, war uns klar. Es ist aber umgekehrt nicht so, dass wir uns von der Stadt haben instrumentalisieren lassen. Dieses Projekt habe ich autark entwickelt. Natürlich sind wir in Kontakt mit unseren Förderern. Und selbstverständlich sind wir mit der Stadt in Kontakt in Bezug auf den Genehmigungsprozess. Geschenkt wird uns nichts.

„Theater kann man nicht ohne Optimismus machen“

Sie verstehen das Stadtlabor als eine niedrigschwellige Einladung an die Stadtgesellschaft – auch wenn es gar nicht so einfach ist, darauf zu kommen.

Wir bieten auch einen Shuttle-Service. Der fährt unten am Raschplatz ab, dort wo die Polizei ist. Wenn mobilitätseingeschränkte Menschen mit der U-Bahn anreisen, kommen sie ja direkt dort an. Und ansonsten kommt man einfach zu Fuß rauf.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass es klappt?

Theater kann man nicht ohne Optimismus machen.

Gibt es einen Notfallplan?

Darüber möchte ich gerne reden, wenn der notwendig wird.

Das Festival Elf Stücke und mehrere Dutzend Einzelveranstaltungen mit internationalen Künstlern umfasst das diesjährige Festival Theaterformen in Hannover vom 8. bis 18. Juli. Es ist die erste Ausgabe unter der künstlerischen Leitung der geborenen Hannoveranerin Anna Mülter. Ein zentrales Projekt ist ein Stadtlabor zum Thema Klimagerechtigkeit über die gesamte Dauer der Theaterformen, das auf der Raschplatzhochbrücke eingerichtet werden soll. Der Ort soll auch als Festivalzentrum dienen. Die Hochbrücke müsste für das Projekt drei Wochen lang für den Autoverkehr gesperrt werden. Eine Genehmigung steht noch aus.

Im Gegenzug verzichten Sie darauf, den Theaterhof zu bespielen. Wie kommt‘s?

Was auf der Hochstraße passiert, ist zum einen ein Labor zum Thema Klimagerechtigkeit, aber es ist auch ein Festivalzentrum, wie es zuvor der Theaterhof war. Es gibt zum Beispiel an den Abenden am Wochenende ein Musikprogramm, in Zusammenarbeit mit verschiedenen DJ-Initiativen und Festivals aus der Stadt, denen wir eine Plattform bieten, die sie im Moment wegen Corona nur ganz selten haben. Wir laden die Menschen ein, einfach mal zu kommen, zu gucken und – wie ich finde – die schönste Terrasse Hannovers zu besuchen.

Ist das so? Blickt von dort aus nicht vor allem auf eine städtische Diaspora?

Für den Zeitraum wird sie das sein. Das ist unser Ziel.

Barrierefreiheit als Riesenaufgabe

Sie wollen Barrierefreiheit, ein Punkt, der über das Festival hinausweist, auch beim Staatstheater.

Ja, und ich bin sehr froh, dass ich in Sonja Anders eine Verbündete für das Thema gefunden habe. Wir machen zusammen mit dem Schauspiel schon seit September eine Prozessbegleitung durch zwei Expertinnen. Die haben zum Beispiel Sensiblisierungsworkshops veranstaltet und sich sämtliche Häuser angeguckt in Hinblick auf bauliche Barrierefreiheit. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Da wird sich in den nächsten Jahren einiges ändern.

Wie viel Arbeit ist zu erledigen?

Das Ding mit Barrierefreiheit ist: Dieser Prozess ist nie zu Ende. Man sollte daran kontinuierlich arbeiten. Ich empfinde das aber auch als einen sehr bereichernden Prozess, weil er hilft, die eigene Arbeit zu reflektieren. Wir behaupten ja immer, wir machen Theater für Alle. Aber diese Behauptung ist eine Fiktion. Sie löst sich nicht ein. Es sind ganz viele verschiedene Menschen ausgeschlossen.

Anna Mülter *9. März 1977 in Hannover. Anna Mülter studierte in Hannover und Berlin Literatur- und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete von 2003 bis 2012 am Hebbel am Ufer Berlin, war 2014 Mitarbeiterin der künstlerischen Leitung des Festivals „Theater der Welt“ in Mannheim, kuratierte von 2014 bis 2020 die Tanztage Berlin und war für das Tanzprogramm und die Themenfestivals der Sophiensäle mitverantwortlich. Von 2016 bis 2019 war Mülter zudem Dramaturgin am tanzhaus nrw. Seit September 2020 leitet sie das internationale Festival Theaterformen. Sie lebt im Bredero-Hochhaus.

Das schlägt sich im Programm nieder, mit Künstlerinnen und Künstlern, die Einschränkungen haben, aber neue Sichtweisen erschließen wollen. Wie löst sich das beispielhaft ein?

Sie bringen – wie alle Künstlerinnen und Künstler – ihre eigenen Perspektiven mit. Und, natürlich: Wenn man einen Alltag hat, der von vielem bestimmt ist, aber auch davon, dass man einen Rollstuhl benutzt oder Krücken oder eine Sehbehinderung hat, dann prägt das. Und das schlägt sich inhaltlich in den Arbeiten nieder, aber auch ästhetisch. Claire Cunningham zum Beispiel, eine Künstlerin, mit der wir im Stadtlabor arbeiten, nutzt Krücken. Deshalb gilt ihre Aufmerksamkeit dem Boden: Ist er eben, glatt oder rutschig? In ihren Arbeiten ist er auf eine bestimmte Weise gestaltet. Im Stadtlabor zeigt Cunningham eine Arbeit aus vier Audiostücken – wir nennen sie „Audioprovokationen“, weil sie Denkanstöße geben wollen. Und sie spiegeln sich in der Gestaltung des Bodens.

Wenn wir über Barrieren reden, müssen wir auch über intellektuelle Barrieren reden. Ein Problem der Theater und auch der Festivals ist, dass sie oft nur ein bestimmtes Klientel ansprechen. Wie begegnen Sie dem?

Das stimmt und ist auch für uns kein leicht lösbares Thema. Wir haben uns in diesem Jahr sehr bemüht, die Texte fremdwortarm und leichter verständlich zu schreiben. Es sind komplexe Themen, die die Künstlerinnen verhandeln, aber mir ist wichtig, dass die Stücke zugänglich sind. Es gibt zum Beispiel zwei Künstlerinnen, die mit Fernsehformaten arbeiten und dabei Zugänge eröffnen, die nicht nur auf einer rein intellektuellen Ebene stattfinden, sondern auch über ihre Form, über Humor und über Musik. Aber die Frage bleibt: Wer fühlt sich eigentlich im Theater willkommen? Wer glaubt, dass das Theater ein Ort ist, in den er oder sie gehört?

Nämlich?

Dahinter stecken lange eingeübte Muster und Zuschreibungen, die wir so leicht nicht brechen können. Theaterwissenschaften studiert meistens eine weiße Mittelklasse. Wir haben daher unsere Jugendarbeit neu aufgestellt. Auch da wollen wir Diversität. Wir bieten jetzt zwei Jugendworkshops an, die sich speziell an Schwarze und Jugendliche of Colour richten und Theaterarbeit mit Empowerment verbinden. Denn wir haben das Gefühl, wir müssen auch etwas für unsere eigene Nachwuchsarbeit tun.

„Mir geht es darum, einen Diskurs anzustoßen“

Was waren Ihre Hauptleitlinien für diese Festivalausgabe?

Für das Stadtprojekt ist es die Klimagerechtigkeit. Für die Bühnenproduktionen habe ich mir kein Oberthema gegeben. Aber: Klimagerechtigkeit ist verknüpft auch mit politischen und sozialen Fragen, und das ist ein Punkt, wo auch die Bühnenstücke sich mit dem Stadtlabor verlinken. Denn es geht auch da um Fragen, die uns gesellschaftlich brennend interessieren. Mir ist es wichtig, dass sich Theater zu unserer Welt, zu unserer Wirklichkeit verhält – aber dabei auch das Publikum mitdenkt, statt in einer abgehobenen Blase zu arbeiten.

Wie gut eignet sich Hannover für solche Debatten und Themen?

Ich erlebe die Stadt als sehr offen. Ja, das Stadtlabor stößt jetzt wegen des Wahlkampfs auf sehr unterschiedliche Reaktionen. Aber es kommen auch ganz viele Menschen auf mich zu – auch aus Bereichen, mit denen ich nicht gerechnet habe – und wollen in den Dialog gehen, nicht weil sie pauschal dafür oder dagegen wären, sondern weil sie einfach erstmal neugierig sind. Das finde ich toll.

Wann sind diese Theaterformen geglückt?

Ein kleines Stück weit finde ich sie jetzt schon geglückt, weil ich merke, dass Dinge angestoßen sind. Aber es liegen noch Wochen der Arbeit vor uns. In Bezug auf das Stadtlabor sind sie geglückt, wenn die Menschen Lust haben, da hoch zu kommen, vielleicht auch Leute, die wir sonst nicht im Theater sehen, und wenn sie Neugier mitbringen. Das Projekt müssen auch nicht alle toll finden. Mir geht es ja darum, einen Diskurs anzustoßen.

Das ist Aufgabe der Kunst?

Ja. Und das machen wir nicht mit den Mitteln der Politik. Wir wollen Perspektiven verstärken und sichtbar machen. Die Auseinandersetzung ist Teil des Projekts, und sie bildet ab, wie diese Stadt funktioniert.

Von Stefan Gohlisch