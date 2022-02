Fernando Aramburus Reise durch ein seltsames Land

Hannover

Schon bevor sie wirklich aufbrechen, als sie nämlich ihren Hund namens Goethe bei der Frau Kalthoff in Obhut geben, kommt dem Ich-Erzähler etwas eben nicht spanisch vor, sondern sehr deutsch: weil sich nämlich seine Gattin Clara und die Hundehüterin trotz tiefer Freundschaft zum Abschied wieder nur die Hand geben, wie es in diesem seltsamen Land so üblich ist. Und dann kann sie auch losgehen, die „Reise mit Clara durch Deutschland“ im gleichnamigen autofiktionalen Roman.

Lesen Sie hier: Heimlicher Literaturstar Fernando Aramburu

Fernando Aramburus „Reise mit Clara durch Deutschland“ – das Cover. Quelle: Handout/Rowohlt

In dem Ich-Erzähler – im weiteren Verlauf auch „Mäuschen“ genannt – ist unschwer der Autor selbst zu erkennen: Fernando Aramburu, spanischer Schriftsteller von Weltrang, den es Anfang der 80er Jahre der Liebe wegen nach Hannover verschlug. Jene Clara jedenfalls, so die Behauptung, unternimmt im Auftrag eines Verlags eine Deutschlandreise. Er wiederum, eigentlich nur als Fahrer, Fotograf und moralische Stütze mitgenommen, macht sich Notizen, aus denen eben dieses Buch entstand. Aramburu erzählt eine deutsch-spanische Liebesgeschichte, blickt mit dem wohlwollenden Blick eines Nicht-ganz-Assimilierten auf dieses Land und schreibt – nach seinem dezidiert politischen großen Wurf „Patria“ eine Überraschung – recht arg- und harmlos. Aber immerhin sehr amüsant.

Fernando Aramburu: „Reise mit Clara durch Deutschland“. Rowohlt, 592 Seiten, 25 Euro. Aramburus Vorstellung des Romans am 8. Februar im hannoverschen Literaturhaus ist ausgebucht.

Von Stefan Gohlisch