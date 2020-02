Feinkunst-Raum zeigt Marlene Barts Kunst-Präparate

Hannover

Sonst landet das freundliche Bärengesicht eher auf Schulbroten, es kann aber auch mal zur Kunst werden – wenn der Kontext keine zwei Brotscheiben, sondern ein Glas in einer Galerie ist.

Die in Hannover und Berlin lebende Künstlerin Marlene Bartell hat das kuriose Objekt geschaffen mit der in Alkohol eingelegten Frischwurst. Das Ganze sieht im hannoverschen Feinkunst-Raum aus wie ein Präparat in einer naturkundlichen Sammlung.

Wespen und Gebisse

Diesen Eindruck vermittelt die gesamte Schau, eine Art Wunderkammer, die mit Kadavern, Skeletten, Gebissabdrücken (mit toten Wespen darauf), geheimnisvollen Knochenteilen und durchsichtigen Tierartefakten gefüllt ist – präsentiert auf wissenschaftsnahen Leuchttischen. Dabei streifen die Arbeiten nirgends die Randbezirke des Ekels. Die Präsentation auf reinweißen Regalen ist vergleichsweise erlesen.

Die 30 Kunstwerke vereinen sich unter dem Titel „Naturdinge – Formen zwischen Kunst und Wissen“, wobei in der Ausstellung doch mehr Kunst vermittelt wird – obwohl, wenn man genau hinschaut, ist auf den Videos zu erkennen, was so eine Präparation ausmacht, Virtuosität mit Gummihandschuhen und Skalpell.

Lesen Sie hier: Hannes Malte Mahler im Feinkunst-Raum

Dauerschleife in der Dunkelkammer

Ein Gerät, das bei Lebenden und Toten zur Anwendung kommt, wobei Marlene Bart sich eher für Letzteres interessiert. Wenn man mit ihr über künstlerische Prozesse spricht, rückt immer wieder der Umgang mit Kadavern, mit der Haltbarmachung von ehemals lebenden Material ins Zentrum.

Die Ausstellung ist Teil der verdienstvollen Reihe „Sprengel@Feinkunst“, in der sich das Museum in die freie Szene wagt – mit bemerkenswerten Ergebnissen. Wer Zeit hat, begibt sich in eine Dunkelkammer, in der in einer Dauerschleife ein Video mit der zeremoniellen Grablegung eines Marders läuft – totgefahren auf einer Landstraße, aufgelesen von der Künstlerin, verewigt durch Konservierung, unsterblich durch diese kultische Handlunge, das hat was.

Bis 4. April bei Feinkunst e.V. (Roscherstraße 5).

Von Henning Queren