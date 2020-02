Fazil Say spielt im Kuppelsaal entlang der Seidenstraße

Hannover

Ständig Applaus zwischen den Sätzen – doch, es war schon ein etwas anderes Publikum, das sich beim jüngsten Pro-Musica-Konzert im Kuppelsaal eingefunden hatte. Um vor allem einen etwas anderen Künstler zu erleben: Der türkische Pianist und Komponist Fazil Say geht nicht nur in musikalischer Hinsicht neue Wege, sondern äußert sich auch gern gesellschaftskritisch, was ihm in seinem Heimatland schon ein Verfahren eingehandelt hat.

Mit der Academy of St Martin in the Fields hatte Say Begleiter, die sich Herausforderungen zu stellen wissen und ohne diese Qualität mit dem Solisten auch gar nicht hätten fertig werden können. Wobei der Einstieg noch recht gemäßigt verlief: In Mozarts Klavierkonzert Nr. 12 drückte der Pianist zwar hier auf die Tube, um dort desto durchgeistigter zu interpretieren. Aber in gar zu große Exzentrik driftete der Vortrag nicht ab, mal abgesehen von Says merkwürdigen Präsentations-Gesten, angesiedelt irgendwo zwischen „Bitte sehr“ und „Da habt ihr‘s“.

Es ist ein Klang entquollen

Deutlich unkonventioneller ist Says eigenes Klavierkonzert Nr. 2 namens „Silk Road“, eine Art musikalische Reise entlang der Seidenstraße mit wechselndem Lokalkolorit und Lautmalereien zwischen Naturgeräuschen und kleinen Explosionen. Ein etwas abseits stehender Kontrabassist strich durchgehend ein und denselben Ton, Say selbst war viel im Inneren des präparierten Klavier zugange, dem die erstaunlichsten Klänge entquollen – mal klang‘s wie eine Basstrommel, mal wie eine Sitar. Spannend und üppig beklatscht. Aber auch anstrengend, weshalb es vielleicht nicht die allerbeste Idee war, als Zugabe noch zwei sehr ausführliche Sätze aus Says „Yürüyen Köşk“ hinterherzuschieben. Immerhin folgte gleichwohl die eine oder andere Ovation im Stehen.

Umrahmt wurde die Say-Show von zwei Stücken, bei denen die Academy of St Martin in the Fields mit ihrem Konzertmeister Tomo Keller in voller Streicherseligkeit die Bühne für sich hatte. Markenzeichen des Ensembles ist seit jeher die fein ausgewogene Klangkultur: Die kam bei Michael Tippetts „Little Music“ mit ihrem Power-Finale voll zum Tragen, während das Divertimento für Streichorchester von Béla Bartók ein paar Schroffheiten durchaus vertragen hätte – erste Sahne war‘s natürlich trotzdem, ebenso wie die Scriabin-Zugabe mit ihren leicht übergeschnappten Pizzicato-Einlagen.

Von Jörg Worat