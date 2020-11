Hannover

Der silberne Mond glitzert von der Bühne aus in die Leere der Faust-60er-Jahre.Halle. Der Kronleuchter, aus dem Fundus der Oper geliehen, hängt bereits. Die Tische sind schon nicht mehr fein eingedeckt. An sich hätte der Saal schon diesen Monat nahezu jeden Abend bespielt werden sollen, mit „ Velvet Moon“, einer mondänen „Artistic-Burlesque-Dinner-Varieté-Show“. Es hat – wie so vieles dieser Tage – nicht sollen sein. Vorerst.

Die Initiatoren, Faust-Programmplaner Benni Stolte und die hannoversche Burlesque-Künstlerin Tronicat La Miez, tragen es mit Fassung; was bleibt ihnen auch übrig. „Wir sind auf jeden Fall spielwütig“, sagt La Miez: „Wir haben einfach zu viel Liebe und Arbeit hineingesteckt, und wir merken an der Resonanz, dass Hannover dafür bereit ist.“

Anzeige

Eine Reise durch die Nacht

Geboten wird eine Reise durch die Nacht. „Es geht um all die wunderschönen Dinge, die einem unter einem samtenen Mond begegnen können“, so die Lindenerin: um Ekstase und Träume, Ängste und Sehnsüchte. Die Show richtet sich nicht ohne Grund an Menschen ab 18 Jahren. „Gerade in Zeiten, wo es abends und nachts schwer fällt, etwas zu unternehmen, wollen wir als nokturne Wesen unsere Liebe zur Nacht und zu den Erlebnissen in der Nacht ausdrücken“, sagt La Miez.

Für das erste Monatsprogramm waren – begleitet von einem exquisiten Drei-Gänge-Menü und Musik von einer Jazz-Band im Stil der 1940er Jahre – gebucht: eine Schwertschluckerin, eine Nasen-Gewichtheberin und eine Partnerakrobatik mit vertauschten Geschlechterrollen. Durch den Abend geführt hätte die sonst auch in Las Vegas tätige Schweizerin Koko La Douce, die im Programmheft unter anderem als Deutschlands „erste Vaginal-Kung-Fu-Lehrerin“.

Lesen Sie hier: „Der schwarze Obelisk“ – Tronicat La Miez im Schauspielhaus

Den Horizont der Zuschauer erweitern

„Es geht darum, den Horizont der Zuschauer zu erweitern“, sagt La Miez und verspricht „großartige Kunst, die man in Hannover teilweise so noch nie gesehen hat, von Menschen, die – wie ich – sonst international arbeiten. Selbst den monumentalen Mond, an und auf dem sie ihre Kunst zeigen wird, habe sie in ihrer Heimat noch nicht verwendet.

Lesen Sie hier: Tronicat La Miez im Porträt

Bei einem gemeinsamen Essen Mitte September wurde die Idee geboren. La Miez: „Man muss mir das nicht zweimal sagen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, in der Stadt, in der ich wohne, eine eigene Show von der Größe machen zu können.“ Sie organisierte als Regisseurin, künstlerische Leiterin und teilnehmende Künstlerin das Programm. Stolte kümmerte sich um Organisatorische wie das Hygienekonzept für die maximal 82 Zuschauer pro Show.

Faust braucht Hilfe Seit Mitte März kann das Kulturzentrum Faust nahezu keine Veranstaltungen durchführen und generiert – wie der Großteil der freien Kulturszene – keine Einnahmen mehr. Parallel wurden dennoch Formate wie die Sommerkonzerte auf der Faust-Wiese und digitale Formate wie „Faust-TV“ realisiert, an Bereichen wie politische Bildung, Integration, Soziokultur und Stadtteilarbeit weitergearbeitet. Faust kann Unterstützung gebrauchen und hat ein Spendenkonto eingerichtet: Hannoversche Volksbank (DE69 2519 0001 0630 8848 00).

Die Bundesinitiative „Neustart Kultur“ fördert die Reihe, die bei den gebotenen Besucherzahlen sonst kaum finanzierbar wäre. Nun bremst der Bund mit seinen Pandemiebestimmungen den Start aus. Für die Planungssicherheit von Künstlern und Zuschauern wurde die Premiere inzwischen ins erste Februar-Wochenende verlegt. „Es wird die Show auf jeden Fall drei Monate geben“, sagt La Miez: „Es lohnt sich auf jeden Fall, die Karten zu Weihnachten zu verschenken.“

Die Karten (60 Euro inklusive Menü) gibt es hier.

Von Stefan Gohlisch