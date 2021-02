„Faust-TV“ und „PavillON AIR“ setzen die lokale Szene ins Licht

Hannover

Es gibt wieder gestreamte Kultur aus Hannover: „Faust-TV“ geht – mit Unterstützung der Stadt – erneut auf Sendung. Der Pavillon startet ein eigenes Angebot.

„PavillON AIR“ heißt die Streamingbühne des Kulturzentrums am Raschplatz, die fortan an drei bis vier Tagen die Woche bespielt werden soll. Die Veranstaltungen werden immer ab 20.15 Uhr kostenfrei live auf Youtube gezeigt und stehen auch im Anschluss dort noch zur Verfügung. Motto ist „Support Your Locals“ , die heimische Szene soll gefördert werden. Eröffnet wird die Bühne diesen Donnerstag mit einem Konzert des Musikers Omid Bahadori und einem Beitrag des Poetry-Slammers Tobi Kunze aus Hannover.

Anzeige

Lesen Sie hier: So erlebte der Pavillon 2020 – und so plant er für 2021

Auf Sendung: Blick ins Studio von „Faust-TV“ in der 60er-Jahre-Halle. Quelle: Lisa Reß

„Faust-TV“ sendet – ebenfalls ab diesem Donnerstag – im Februar, März und April 2021 in Kooperation mit der Stadt Hannover alle zwei Wochen ab 20 Uhr aus der 60er-Jahre Halle des Kulturzentrums.

Lesen Sie hier: Faust plant für den „Velvet Moon“

Für die Wiederaufnahme der 90-minütigen Sendungen hat die Kulturverwaltung ein verändertes Konzept vereinbart. Ein besonderer Schwerpunkt hierbei ist die Stadtteilkulturarbeit. Zum Auftakt geht es um das Szene-Viertel Linden und das 60-jährige Jubiläum des Freizeitheimes Vahrenwald.

Außerdem wird die Reihe „Der Goldene Samstag“ als Live-Stream im Studio von „Faust-TV“ mit sieben Ausgaben fortgesetzt.

Von wms