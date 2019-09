Hannover

Berg Wolfgang beherrscht nur ein Wort. Dafür ist es aber auch ein besonders schönes Wort: „ Hannover“ lautet es. Und so thront er da lächelnd auf der Bühne und hat sein Publikum – 3000 Menschen in der ausverkauften Swiss-Life-Hall – sogleich für sich eingenommen. Willkommen auf Grammel Island, wo Bauchredner Sascha Grammel Unmögliches möglich macht.

Das Leben ist eine Insel: Besagter Berg, Palmen, ein Totempfahl und ein Plumps-Klo, mehr braucht es nicht, um Menschen glücklich zu machen. Und natürlich jemanden, der sich die ganze Zeit mit sich selbst unterhält, wie es heißt, „der die ganze Zeit mit sich selbst spricht“. Grammel geht wieder in den Clinch mit bekannten Figuren wie den Adler-Fasan Fredric Freiherr von Furchensumpf und dem Doppelhamburger Dr. Peter Hacke.

Josie ist auch wieder dabei

Publikumsliebling Josie ist auch wieder dabei. Die Schildkrötendame präsentiert sich im Badedress. Und rührt an mit ihrer Geschichte von ihrer Jugendfreundin Birte, die sich leider als Stein entpuppte: „Zuhören konnte die ....“

Quelle: Wallmüller

Neue Figuren tauchen auf: Das übermannsgroße Känguru Achim Spironsik, das als Spediteur arbeitet. Oder der „Schrecken der Meere“ – am Ende doch nur ein ziemlich drolliger Tintenfisch mit Taucherbrille. Selbst Fredric hat sich maritim in Jack-Sparrow-Schale geworfen („und du siehst aus wie der Fluch der Karibik“).

Kulisse aufwendig

Die Show ist bombastisch, die Kulisse aufwendig. Zwei große Leinwände übertragen das nicht immer subtile Geschehen bis in die letzten Reihen. Grammel ist ein Meister der ganz leichten Muse, bekanntlich auch in einer „ Helene Fischer Show“ oder bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ nicht fehl am Platz.

Man verdrängt dabei gerne, wie subversiv sein Humor mitunter ist. Wenn er sich etwa damit abmüht, mit der freien linken Hand ein Fernrohr vom Deckel zu befreien und Puppe Fredric ätzt: „Nimm doch die rechte!“ Wobei ausgerechnet der doch am besten wissen muss, wo die gerade steckt. „Fast fertig“ heißt in vermeintlicher Bescheidenheit das neue Programm.

Grammel ist ein Perfektionist

Und man verdrängt gerne, was für ein Perfektionist Grammel ist. Was sich zum Beispiel zeigt, als Fredric sich seinerseits als Bauchredner versucht. Und wenn Sockenpuppe Außer Rüdiger den Verlust ihres Armes mit den Worten „Sorry, ich hab’ kurz den Faden verloren“ kommentiert, kann man davon ausgehen, dass genau dieser vermeintliche Patzer eine hundertfach geprobte Szene ist. Grammel liebt solche Mehrbödigkeiten: „Du bist 45 und spielst immer noch mit Puppen“, lästert Frederic.

Und er liebt auch die leisen Töne. Mit Sandmalerei verabschiedet er sich von seinem Publikum. Und den Worten: „Nimm dir Zeit für Dinge, die dir Spaß machen.“ Dafür reicht an guten Tagen eine kleine Weltflucht auf eine Insel.

Sascha Grammels Show am Dienstag ist ausverkauft. Am 6. und 7. Oktober 2020 spielt er erneut sein Programm „Fast fertig“ in der Swiss-Life-Hall. Karten (35 bis 44 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch