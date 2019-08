Hannover

Stark und auf den Punkt eröffnen Die Postpunk Tag 2 des Fährmannsfests. Kraftvolle Rockmusik und deutsche Texte mit viel Energie und Leidenschaft. Der Himmel ist zwar grau, doch das Wetter wird halten - no Rain! Es ist warm, aber windig, der Wind bläst Staubfontänen und den Bühnenschall über die Köpfe der Besucher.

Auf der Kulturbühne eröffnen Die Eisbrecher das Programm. Die Band der Hannoverschen Werkstätten beweist wie großartig Inklusion klingen kann. „Wir haben den Blues“ ertönt ihr Mantra über die Faust-Wiese, bis auch jeder im Publikum einen Ohrwurm hat, „Marmor, Stein und Eisen bricht“ knattern sie in Hosen-Manier. Unterhaltsam und herzerwärmend, wie sehr sich die Band über ihren Auftritt freut.

Rock, Punk und Metal

Volter zelebrieren derweil ihren energiegeladenen Mix aus Rock, Punk und Metal, mit Pressgesang à la Lemmy Kilmister. Highspeed-Rock ’n’ Roll ganz in schwarz und mit Koteletten. Und wie zur Bestätigung beendet das Powertrio aus Hannover ihren Auftritt mit „(We Are) the Road Crew“ von ihren Vorbildern Motörhead.

„Willkommen zum Auf-die-Fresse-Tag!“ erklärt Moderator Stefan Henningsen im lila Anzug der Menge das Motto. Heute geht es um „Punk, Punk und Punk“, damit das klar ist. Die V8 Wankers haben alleine schon mit ihrem volltätowierten Sänger Lutz Vegas alle Vorgaben des Punknachmittags erfüllt. Ein gerade marschierendes Schlagzeug und wütende Shouts – „angry middle aged Men“. Lutz tänzelt von Tinte ganz blau über die Bühne, das maskuline Publikum tobt zum Kniefall des Gitarristen Wally, der auch schon mal seinen Kopf in die Monitorbox steckt oder in den Graben springt. Die V8 Wankers aus Offenbach besitzen eben den „Black Belt in Rock ’n’ Roll“ und auch den gut einminütigen Gesamtstromausfall überstehen sie ohne Taktverlust.

Inklusive Modenschau

Das Fährmannsfest ist um Inklusion bemüht. Und das klappt. Helferinnen und Helfer in grünen Lotsen-Shirts kümmern sich um blinde Festivalgänger genauso, wie um Besucher, die im Rollstuhl sitzen. Und das ist bei einer Diskussion auch Thema auf der Kulturbühne. Die Barrierefreiheit auf dem Fest ist erreicht, nun werden unter der Moderation von Jan Egge Sedelies Einsatzbereiche auf dem FMF für behinderte Mitarbeiter besprochen. Das kann in der Küche sein, je nach der Qualifikation der Personen.

Die größte Überraschung ist jedoch die inklusive Modenschau, sie ist die erste Modenschau überhaupt auf dem Fest und eine Idee, die bei den Besuchern gut ankommt.

Ihr Prinzip ist „Hallo Hoffnung“ und so knallen die Berliner Skatepunks ZSK gleich von Anbeginn ihre Riffs über die Wiese. Stolz sind sie auf ihren Premierenauftritt auf dem Fährmannsfest, Sänger Joshi steht schon im ersten Song auf dem Absperrgitter, und jagt seine Parolen in die Menge. Die bedankt sich mit einer „Wall of Death“, nicht ungefährlich im Kreis zu rennen und auf Kommando gemeinsam in die Lücke zu stürzen. Aber die Pogo-Gemeinde bleibt unverletzt.

„Ist das noch Punk?“ brüllt der blondierte Sänger Joshi – ja, ungemein. Und ebenso „Unzerstörbar“. ZSK sind gut eingespielt und eine erfahrene Sommerfestival-Band. „Die for your Government“ von Anti-Flag ist dabei ihr Soundtrack, Punkrock-Hymnen mit Energie und positiver Message, da fliegen die Bierbecher. Und ein eher seltenes Bild – eine Konfettikanone wird abgefeuert.

Ein politisches Festival

Viel Beifall von den inzwischen 4000 FMF-Fans. Gut 2000 Besucher tummeln sich auf der anderen Seite, wo auf der Kulturbühne gerade „Macht Worte!“ - Der hannoversche Open-Air-Poetry-Slam stattfindet und das Bass-Drum-Duo TLR aus Hannover seinen Post-Punk-Core vorstellt. Sehr sauber und druckvoll präsentieren Dritte Wahl aus Rostock schließlich ihren Hardrock-Punk. Seit 30 Jahren sind sie unterwegs und rocken bereits das zweite Mal das Fährmannsfest. Ihre Fans sind gut vorbereitet, singen und ringen vor der Bühne. „Im Schlecht-Singen ist er gut, im Gut-Spielen ist er schlecht“, Bassmann Stefan muss Spott von Sänger Gunnar einstecken.

Das Fährmannsfest ist ein politisches Festival. „Bunt statt Braun“ lautet der Leitspruch, und die Basis zieht voll mit. Wieder mal ein großer Erfolg, mit Musik, Tanz und Gesang und vielen gut gelaunten Fans.

Von Kai Schiering