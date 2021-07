Es geht nur gemeinsam: „MicroMacro: Crime City“ ist das Spiel des Jahres

Berlin

Jubel und Applaus. Vor der Bühne im stylischen nhow-Hotel an der Berliner Spree ein pyrotechnischer Funkenregen und darauf ein Sieger, dem ein beglückt-fassungsloses „Ich bin völlig überwältigt“ entfuhr. Johannes Sich fehlten zunächst die Worte: Gerade war das von ihm erfundene „MicroMacro: Crime City“ als Spiel des Jahres 2021 ausgezeichnet worden.

Das Spiel, eine innovative Tätersuche auf einem übergroßen Wimmelbild in mehreren Etappen, war auch schon vorher ein Hit, hatte sich binnen eines Jahres von einem Geheimtipp zu einem internationalen Bestseller entwickelt: 500.000 Exemplare sind bereits verkauft worden. Das dürfte sich noch deutlich steigern: Die Auszeichnung mit dem weltweit renommiertesten Preis seiner Art ist – so eine Faustregel der Branche – bedeutet in der Regeln eine Verzehnfachung der Verkaufszahlen.

„Die Nachfrage ging durch die Decke“

Und das in einem wirtschaftlich ohnehin herausragenden Jahrgang: Die Branche gehört zu den wenigen Gewinnern der Corona-Krise. Sie verzeichnete Zuwächse von 37 Prozent. 60 Millionen Gesellschaftsspiele und Puzzles wurden verkauft. „Die Nachfrage ging förmlich durch die Decke. Familien wollten im Lockdown häufiger denn je am Wohnzimmertisch etwas erleben“, beschrieb es Harald Schrapers, der Vorsitzende des Vereins Spiel des Jahres, bei der Preisverleihung.

Harald Schrapers, Vorsitzender der Kritikerjury. Quelle: Thomas Ecke für Spiel des Jahres e.V.

Neben ihm leuchtete währenddessen – in Regenbogenfarben unterlegt - das Logo der Initiative „Spielend für Toleranz“, die vor wenigen Jahren von Mitgliedern der Jury ins Leben gerufen wurde. Den Leitgedanken formulierte Schrapers wie folgt: „Spielen steht für Vielfalt und gegen Ausgrenzung. Alle können mitmachen. Am Spieltisch sind alle gleich.“ Mag sein, dass ein solches Gemeinschaftsgefühl in den vergangenen Monaten der Vereinzelung besonders Resonanz fand.

„Spiele bringen Menschen zusammen“

„Spiele bringen Menschen zusammen“, sagte auch der Ehrengast der Verleihung Wolfgang Kramer, einst Vorreiter dessen, was heute als „German Games“ weltweit geschätzt wird, heute deren Grandsigneur. Fünfmal hat der 79-Jährige mit Spielen wie „El Grande“ oder „Tikal“ die Auszeichnung gewonnen. Er sagt auch: „Alles hat sich verändert: Aus dem Spiel ist ein Unterhaltungsmedium geworden, das seinesgleichen sucht.“

Grandsigneur: Spieleautor Wolfgang Kramer. Quelle: Thomas Ecke für Spiel des Jahres e.V.

300 Spiele nahmen die zehnköpfige Kritikerjury in diesem Jahrgang unter der Lupe. Auffällig: Alle drei Spiele, die für den Preis nominiert waren, sind kooperative Spiele – neben „MicroMacro Crime City“ waren das noch „Die Abenteuer von Robin Hood“ und „Zombie Teenz Evolution“.

Das Jahr der originellen Ideen

Und auch der Träger des zweiten Preises des Tages ist ein Gemeinschaftserlebnis: „Paleo“ von Peter Rustemeyer, das Kennerspiel des Jahres 2021. Hier müssen die Spielenden als Mitglieder eines Steinzeitstammes das grausame Leben der Urzeit bewältigen. Ein neuartiger Kartenmechanismus stellt auf nie dagewesene Art die Unwägbarkeiten dieser Zeit dar. Es ist ein Jahrgang, in dem die originellen Ansätze gewannen.

Peter Rustemeyer, Autor von „Palei“, dem Kennerspiel des Jahres“. Quelle: Thomas Ecke für Spiel des Jahres e.V.

Die Spiel-des-Jahres-Jury wählt nicht taktisch oder politisch. Ziel ist es allein, Spiele zu finden, die so ungewöhnlich und interessant sind, dass sie zu Botschaftern des Spielens werden können. Sie setzt auch keine Trends, sondern nimmt sie auf. Gleichwohl senden beide Preisträger des Jahres eine Botschaft aus, die weit über das reine Spiel hinausgeht: Manchen Schwierigkeiten stellt man sich am besten gemeinsam. Und: Dafür braucht man frische Ideen.

