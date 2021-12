Erste Vorverkäufe für Kunstfestspiele Herrenhausen starten

Hannover

Dieser Tage ist es mitunter ratsam, optimistisch nach vorne zu blicken. Auch darum hat der Vorverkauf für zwei herausragende Aufführungen bei den Kunstfestspielen Herrenhausen im kommenden Jahr begonnen.

Das Team von Intendant Ingo Metzmacher gehe „trotz der aktuellen Pandemielage davon aus, im Mai 2022 vor Publikum Konzerte, Theater und Performances zeigen zu können, unter den Bedingungen der dann geltenden Schutzmaßnahmen“, heißt es seitens der Festivalmacher. 2020 und 2021 konnten die Festspiele durch Terminänderungen und Anpassungen an die dann jeweils gültigen Regeln jeweils vor Publikum stattfinden.

Eine Auftragsarbeit und eine deutsche Erstaufführung

Zwei herausragende Produktionen für 2022 sind nunmehr bekannt: Im Kuppelsaal des HCC wird Intendant Metzmacher am 15. Mai ein Auftragswerk der Kunstfestspiele an den französischen Komponisten und Klangforscher Mark Andre dirigieren. An „rwh 1–4“ (gesprochen rúach) sind das Ensemble Modern und mehr als 200 Sängerinnen und Sänger hannoverscher Chöre beteiligt. Karten kosten 19 bis 39, ermäßigt 9,50 Euro plus Gebühren.

Eine deutsche Erstaufführung erwartet das Publikum am 20. und 21. Mai in der DHC-Halle: Die kapverdische Choreografin und Regisseurin Marlene Monteiro Freitas inszeniert Arnold Schönbergs „Pierrot lunaire“ als bildgewaltige Konzert-Performance. Karten kosten 21 bis 35 Euro.

Die 13. Kunstfestspiele finden vom 12. bis 29. Mai 2022 rund um die Herrenhäuser Gärten und an Spielorten in der Cits statt. Das komplette Programm – das erste unter dem neuen Chefdramaturgen Rainer Hofmann – soll im Februar präsentiert werden.

