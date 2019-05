Hannover

Das ist dann schon ein wenig seltsam, wenn sich der Sänger mitten im Vortrag auf die Wangen schlägt, gurrt, schnalzt und irgendwelche Plopp-Geräusche von sich gibt und die Spielerin der altehrwürdigen Gambe sich Step-Schuhe anzieht und bisweilen Blasebälge tritt, an denen Harmonikas hängen.

So können heutige Kunstlieder aussehen, wenn sie „Darker than black“ sind. Unter dem Titel servierte das belgische Ensemble Ictus in der Herrenhäuser Galerie Lieder und Instrumentalstücke aus fünf Jahrhunderten. Wobei die schönsten die Ältesten waren – wie „Time stands still“ von John Dowland.

Die Kunstfestspiele stehen auch für die etwas gewagteren Programme. Wie dieses hier, wenn Renaissance-Klänge auch mal auf der E-Gitarre angemixt werden. Die wilden Sachen stammten von Zeitgenossen wie Eva Reiter und Bernhard Gander, der etwas düster mit umso größerem stimmlichen Einsatz verkünden ließ: „Darkness awaits us“.

Was dann aber nicht mehr so schlimm ist bei „With you“ für Sopran, Gambe und Gitarre. Die Stücke von Bernhard Stangl gehörten zu den Überraschungen des abwechslungsreichen Sets: Pop-schöne Lieder, die es mit den guten alten Sachen aufnehmen könnten.

Von Henning Queren