Hannover

Gitarren! Elektrische Gitarren! Laut und krachig und verzerrt und wunderbar. Das hat man in Hannover live seit Monaten nicht gehört. Terry Hoax legen auf der Gilde-Parkbühne mit einem Crescendo los, wie es sich andere Bands für das Finale aufheben. Dann weiß man: Was jetzt kommt, ist Zugabe, und es kann nur noch immer besser werden.

„Happy Times are waiting“ als LED-Backdrop, und man weiß: Manchmal muss man ein wenig warten, bis die glücklichen Zeiten wirklich anbrechen. Denn vor Konzertbeginn droht ein anderes Donnerwetter: Die Regenfront rückt gefährlich nahe, kurz vorm geplanten Start wird in die Swiss-Life-Hall nebenan evakuiert.

Gewitterfront droht und zieht vorbei

Manche der 700 Fans murren, die meisten weichen brav aus. Und als es dann Entwarnung gibt, murrt eine: „Mit so vielen Leuten war ich seit einem Jahr nicht mehr in einem Raum.“ Und ihre Freundin ergänzt: „Und ich hatte es auch nicht vor.“ Das Präventionsparadoxon. Kennt man: Wie man’s macht, macht man’s falsch.

Terry Hoax aber machen alles richtig. Schon beim ersten Song, „Gonna sing a Song“, steht der gesamte Innenraum. „Band of the Day“ und „Insanity“ als nächstes; die Rockmaschine aus Hannover läuft. Frontmann Oliver Perau läuft durch die Reihen. Jens Gallmeyer und Marcus Wichary liefern das gewohnt melodische Gitarrenbrett. Kai Schierig, der kleine Springteufel, ist sowieso der agilste Bassist der Stadt. Und Hachy Hachmeister am Schlagzeug haut gewohnt rein. Ein Kollektiv aus Individuen.

Von „Waterland“ bis „Inbetween“

Mit einem grandiosen Katalog aus Songs: Vom frühen „Waterland“ bis zu „Inbetween“ und „Monkeys on Vacation“ vom immer noch aktuellen 2017er-Album „Thrill“ decken sie den gesamten Songkatalog aus immerhin 33 Jahren Bandgeschichte ab. „Policy of Truth“ natürlich, das geniale Depeche_Mode-Cover, das sie 1992 auf dem ganzen Kontinent bekannt machte.

Satte Publikumschöre zu „Live all“, denn: „Singen macht glücklich“, weiß Perau. Und: „Applaus ist das Brot des Künstlers – was haben wir gehungert!“ Also: „Live all, live all, live all“, einfach wieder leben, mit allen Sinnen. Man hat’s vermisst und könnte heulen, so schön ist das. Man war sich selbst so fern, und jetzt kann die Heilung beginnen.

„The Best is yet to come“ zum Finale

Westernhagens „Mit 17“ und „In the Air tonight“ von Phil Collins flicht Perau ein. Er kann das. Was für eine Rampensau! „Lovetrip“ widmet er seiner Familie, mit der er durch diese Zeit gekommen ist, erzählt, dass er Musiker ist, seit er 17 ist, und sich keinen schöneren Beruf vorstellen können: „Und jetzt kann ich ihn endlich wieder ausüben!“

Ein Dank geht an Hannover Concerts, die diese Reihe allen Widrigkeiten zum Trotz auf die Beine gestellt haben und eine lokale Band den Konzertreigen eröffnen lassen. „Wir waren billig“, frotzelt Wichary. Mit „Happy Times“ geht es in die Zugaben, episch und psychedelisch ausgebreitet wie immer, ein bisschen Doors hinein („Riders on the Storm“) und ganz vielen Platz für Soli. „The Best is yet to come“ kommt zum Finale. Nach diesem Abend wird sich das Beste verdammt anstrengen müssen,

Von Stefan Gohlisch