Emmi & Willnowsky schießen scharf

Hannover

Es ist ja nicht so, dass man bei Emmi & Willnowsky nichts lernen könnte. Die „Weisheit des Großvaters“ will Willnowsky im Theater am Aegi von sich geben. Er lässt sich alle Zeit, die wahre Worte brauchen, und dann spricht er sie gelassen aus: „Traue keinem Furz, wenn du Durchfall hast.“

Spritzig ist er der Humor, den dieses Katastrophenpaar verbreitet, und gerne weit unter der Gürtellinie. „Wissen Sie, warum Männer beim Sex intelligenter sind als sonst“, fragt sie mit Unschuldsmiene: „Weil sie an den Hauptrechner angeschlossen sind.“ Er bemüht für den ehelichen Akt später das Bild von der Salatgurke, die man in einen Flugzeughangar wirft.

An der Frontlinie des Geschlechterkampfs

Er ist dämlich, sie so alt, dass sie Kellnerin beim letzten Abendmahl war, und so dick, dass der Wasserpegel in der Kloschüssel steigt, wenn sie sich in die Wanne legt. Emmi & Willnowksy, diese Kunstfiguren der Komiker Christian Willner und Christoph Domke, geben sich nichts. In Hannover führt das regelmäßig zu Begeisterungsstürmen beim Kleinen Fest und – wie auch an diesem Abend von Desimos Spezial-Club – zu ausverkauften Hallen.

Dies ist kein prekäres Pöbeln gegen das vermeintlich schwache Geschlecht wie beim Kollegen Mario Barth. Hier begegnen sich zwei Sturmgeschütze des intelligenten Brachialhumors auf Augenhöhe; der hässliche Deutsche paradiert, heftig parodiert. Wenn’s hart auf hart kommt, sind Zoten stets geboten. Die Frontlinie des Geschlechterkampfs verläuft mittig über die Bühne, und die Zuschauer suchen Tränen lachend halt in den Schützengräben des Publikumsraums.

Von Grünkohl und apokalyptischen Fürzen

Bei manchen vergebens: Unermüdlich gräbt Emmi die Kerle in den ersten Reihen an (auch irrtümlich eine junge Frau nebst Partnerin), und Willnowsky geht, Hand am Hosenschlitz, auf die Suche nach dem nächsten „Luder“. Ein Paar baut er gleich noch ein in eine Geschichte über Grünkohl und wahrlich apokalyptische Fürze. Absurd und ordinär, und vorne rechts gluckst eine Dame so laut, dass er schon fürchtet, gleich lege sie Eier.

Manchmal musizieren sie auch, die dominante gescheiterte Kammersängerin Emmi und ihr russisch radebrechender Gatte Valentin Willnowsky am Klavier – „Jawohl, mein Führer!“ Das bringt Ruhe in das Stakkato der Verbalinjurien; zu den Höhepunkten des Abends gehören aber weder ihre Verballhornung von Max Giesingers „80 Millionen“ („Warum muss es gerade der sein?“) noch ihre Nacherzählung vom „Phantom der Oper“. Da hat der Willnowsky schon recht: „Am Himmel der Musik bist du die Hindenburg-Katastrophe.“

Emmi und Willnowsky kehren zurück: Am 18. Oktober 2020 spielen sie wieder im Theater am Aegi. Karten (30,60 bis 37,75 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch