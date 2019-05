Hannover

Urplötzlich erstrahlt die Bühne der Tui-Arena in gleißendem Licht: Ein untersetzter, älterer und etwas fülliger Mann sitzt in einem glitzernden Frack an einem schwarzer Flügel. Mit einer opulenten Designerbrille, seinem goldenen Ehering am Finger und einem Brillanten im rechten Ohrläppchen. Es ist Sir Elton Hercules John, gebürtig Reginald Kenneth Dwight, aus dem Großraum London, 1998 von der Queen zum Commander (of the) British Empire geadelt und 72 Jahre alt. Der vielleicht größte, zurzeit lebende Musiker und Sänger.

Elton John ist auf Abschieds-Tour, sagt „Goodbye“ zu seinen Fans, dem Tour- und dem Konzertleben. Der Exzentriker in der exaltierten Tourgarderobe (von Gucci designt) hat über Jahrzehnte die Geschichte der Popmusik geprägt, Skandale provoziert und Superhits geschrieben, zusammen mit seinem kongenialen Texter Bernie Taupin.

Nun ist er in Hannover angekommen und möchte sich von seinen 10 000 Zuschauern in der ausverkauften Tui-Arena verabschieden. Es ist eines der letzten Konzerte in Deutschland auf seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour. Benannt nach dem legendären Doppelalbum „Goodbye Yellow Brick Road“, von dem er auch einige Songs spielt.

„Herzlich Willkommen, Hannover. Danke, dass ihr ein Ticket für die Show gekauft habt. Es ist unsere letzte Show hier. Lasst uns viel Spaß haben!“, sagt er. Elton John gibt Gas: er beginnt mit dem Rocker „Bennie and the Jets“ von 1973.

Man merkt, dass diese Tour für die Pop-Ikone etwas Besonderes ist. 2017 erkrankte er in Südamerika schwer. Auch diese Erfahrung hat ihn wohl dazu bewogen auf Abschiedstour zu gehen. Denn, er „möchte unbedingt mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen“. Doch seine Tour wird lang werden – 300 Konzerte in drei Jahren, einmal um die ganze Welt, und die Taschen voller Geld.

Der Engländer muss sich und uns nichts mehr beweisen. Er hat weit über 300 Millionen Platten verkauft, seine Platin- und Gold-Auszeichnungen sind unzählbar, er hat fünf Grammys und einen Oscar gewonnen, dazu einen Golden Globe und einen Tony. Nun ist er ein Familienmensch geworden. Doch seine Botschaft ist aktuell: „Let us Live in Peace“, und von dem „fucking Brexit!“ hält er gar nichts, denn „Wir Europäer sollten zusammenstehen!“, ruft er umjubelt. Im Song „Believe“ heißt es dazu: „Liebe kennt keine Grenzen“. 1990 hat er einen Drogenentzug unternommen, nun spricht er offen über seine Süchte. Ein Schritt zur Heilung: Er gründete die Elton-John-Aids-Stiftung.

Während seines epischen Werkes, „Indian Sunset“, wird er von seinem Star-Perkussionisten (und Grimassenschneider) Ray Cooper begleitet, am Schlagzeug sitzt immer noch Drummer-Legende Nigel Olsson. Die exzellente Sechs-Mann-Band unterstützt ihn souverän und grandios.

Zu „Candle in the Wind“ fährt Sir Elton mit seinem Flügel majestätisch quer über die Bühne, zu Bildern eines Marilyn-Monroe-Doubles. „Border Song“ klingt heute wie ein Statement gegen beschränkende Grenzpolitik, „Rocket Man“ wird zum vierminütigen musikalischen Feuerwerk mit großartigen Aufnahmen aus dem Weltall.

Auf der überdimensionalen LED-Wand im Hintergrund laufen Videos mit Ausschnitten seiner Karriere: Elton John bei den Simpsons und den Muppets, in seiner Rolle als Pinball Wizard in der Rockoper „Tommy“, Szenen aus Disneys „König der Löwen“ und vom Live-Aid-Festival. Umrahmt werden die Leinwand und die gewundene Riesenbühne von einem Rahmen aus goldenen Ziegelsteinen, auf der Bühne strahlt ein farblich pulsierender Regenbogen.

Die britische Musiklegende drischt auf die Tasten, heizt den Fans mit Piano-Attacken ein. Und seine Stimme ist voll, stark und rau in den hohen Tönen, die trifft der 72-Jährige allerdings noch immer. „Don‘t Let the Sun Go down on Me“, hofft er und weiß: „I‘m Still Standing“. „Crocodile Rock“ und „Saturday Night’s Alright for Fighting“ verwandeln die Arena in eine Wochenend-Disko.

Das Finale spielt John im rosa Bademantel mit der unverzichtbaren Ballade „Your Song“ und „Goodbye Yellow Brick Road“. Für die Hannoveraner waren es die letzten Akkorde einer großen Karriere, die Fans erheben sich begeistert.

Zum Abschluss wird John ein wenig wehmütig: „Ich hatte eine tolle Reise, die jetzt zu Ende geht. Es war eine wundervolle Zeit, ich werde euch unglaublich vermissen!“ Und schließlich, nach fast drei Stunden, entschwebt er lächelnd und winkend mittels eines Lifts in seinen Sternenhimmel. Ein würdevoller Abschied – bye-bye, Rocket Man!

Von Kai Schiering