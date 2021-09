„Elektro“ – eine Show, die auf der GOP-Bühne entsteht

Hannover

Manchmal sind es kleinste Details, die wahre Größe verraten. So zum Beispiel in der neuen GOP-Show „Elektro“. Es geht im Großen und Ganzen natürlich wie immer um atemberaubende Artistik im Klang- und Lichtambiente von Techno und House. Und das Detail, das vielen bestimmt gar nicht auffällt: Stachy.DJ, der musikalische Leiter, trägt dabei ein T-Shirt mit dem Signet des ikonografischen Plattencovers vom Kraftwerk-Song „Autobahn“. Der war popkulturgeschichtlich der Urknall aller elektronischen Musik. Wer ihn kennt, könnte ganz sentimental werden – aber dazu lässt die Show keine Zeit. Sie reiht nämlich ohne Tempolimit „Oh“- und „Ah“-Momente des ungläubigen Staunens in rasender Folge aneinander. Anschnallen, bitte!

Wer hatte die Idee mit dem Kraftwerk-T-Shirt? Genial!

Regisseur Knut Gminder – hatte er die Idee mit dem Kraftwerk-T-Shirt? – hatte in einer kurzen Begrüßung des Publikums angekündigt: „,Elektro‘ ist ein artistisches Konzert.“ Stimmt absolut.

Es wird getanzt, geturnt und gesungen. Bravo! Julia Wolffs kraftvolle und zugleich umwerfend gefühlvolle Stimme allein wäre eine Show wert. Zudem glänzt sie als Pole-Tänzerin mit einer akrobatischen Finesse, die definitiv nicht von der Stange ist.

GOP-Show „Elektro“. Quelle: Katrin Kutter

Rap im Cyr Wheel und die Herrin der Ringe am Keyboard

Gelacht wird übrigens auch in der neuen Show. Und zwar reichlich. Die Britin Nadia Lumley bringt das Publikum zunächst mit kleinen Nebensächlichkeiten zum Brüllen. Dann zeigt sie allerdings auch, dass sie ein Breakdance-Ass ist und für sie auch im Cyr Wheel alles rund läuft. Und sie dabei auch noch rappen kann. Multitalente allesamt, diese GOP-Künstler – das ist immer schon Konzept des Varietés.

Das gilt auch für die Finnin Annika Hakala, die sich mit Hula-Hoop-Reifen als Herrin der Ringe erweist. Für Robin Witt, der ebenfalls an der Pole und als Keyboard-Spieler glänzt. Und für Samira Reddmann, die Keyboard spielt und dann extreme Haltung, Körperspannung und Flexibilität bei einer Stuhlakrobatik beweist, die aus dem Albtraum eines Orthopäden stammen könnte.

Die 90-Minuten-Vollgas-Show „Elektro“ ist noch bis zum 24. Oktober im GOP zu sehen. Karten gibt es tagsüber an der Kasse des Varietés an der Georgstraße unter online unter variete.de.

Von Fenja Basen