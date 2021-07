Hannover

Dieser Abend hat lange auf sich warten lassen. Bereits im Mai 2020 war die Frantics Dance Company mit ihrer Performance „Ordinary People“ (Gewöhnliche Leute) zur „Tanzoffensive“ der Commedia Futura eingeladen gewesen. Nun konnte die Tanzkompanie aus Berlin und Freiburg endlich ihre Premiere feiern. Vorher gab es jedoch erst einmal „Manbuhsa“ zu sehen, die erste Produktion der Kompanie IVONA, die bereits auf internationalen Festivals zu sehen war und zahlreiche Auszeichnungen erhielt.

Beide Produktionen ähneln sich auf den ersten Blick, sie beginnen im Dunkeln und blenden zum Schluss auch wieder dahin aus, es sind jeweils zwei Tänzer auf der Bühne, die sich umspielen und miteinander agieren.

Lendenschurz und Stoffhosen

Der größte augenfällige Unterschied ist die Bekleidung: Bei „Manbuhsa“ tragen die Tänzer nur einen Lendenschurz, weshalb die beeindruckende Körperspannung der beiden stets sichtbar bleibt. Wie in einem animalischen Balztanz nähern sie sich an, spielen miteinander, zeigen einen eigenwilligen Tanz aus ruckartigen Bewegungen und pantomimischen Elementen, weshalb die gelegentlich eingestreuten herkömmlichen Tanzmomente fast ein wenig irritieren. Am faszinierendsten sind die beiden Tänzer, wenn sie fast verschmelzen, sich gegenseitig wie Puppen führen, wenn sie mehr zu werden scheinen als zwei einzelne Leiber.

Szene aus „Ordinary People“. Quelle: Pietro Jorge

Die beiden Tänzer in „Ordinary People“ tragen, passend zum Titel, schwarze Stoffhosen und dezent farbige Hemden. Sie beginnen ihren Tanz bereits miteinander verbunden und schälen sich nur langsam auseinander. Eine sehr lange Zeit sieht man die beiden nur von hinten, mit gesenktem Kopf, wodurch sie zu abstrakten Gebilden werden, die nur entfernt an den menschlichen Körper erinnern.

Irgendwann wird jedoch deutlich, dass hier zwei Menschen miteinander spielen, tanzen – und schließlich konkurrieren. Satter Applaus.

Von Matthias Wieland