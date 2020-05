Blixa Bargeld über das neue Album der Einstürzenden Neubauten

Hannover

Eine der einflussreichsten deutschen Bands veröffentlicht ein neues Album: „Alles in Allem“ von den Einstürzenden Neubauten erscheint am 15. Mai. Wir sprachen mit Sänger Blixa Bargeld (61).

Wie geht es Ihnen dieser Tage?

Ich bin in Quarantäne, denn ich bin zu sehr Risikopatient, als dass ich mich nach draußen wagen würde. Die gesamte Tour ist auf Frühjahr nächsten Jahres vertagt. Das ist desaströs für uns.

In diese Zeit hinein veröffentlichen Sie nun ein Album, das erste seit zwölf Jahren ...

Sagen wir es mal so: Wir haben es nicht verschoben. Es ist ja nicht alles Geld. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet. Ich möchte einfach, dass es jetzt Öffentlichkeit findet, auch wenn es gerade eine eingeschränkte Öffentlichkeit ist, denn vielleicht haben die Leute gerade auch mehr Zeit als normalerweise, Musik zu hören.

Ist es das Album zum 40-jährigen Bandjubiläum?

Wir begehen das Jubiläum eigentlich nicht. Es koinzidiert.

„Ich habe einen Kübel Galle ausgekippt“

Es ist ein Berlin-Album ...

Eigentlich auch nicht. Ich bin mit dem Waschzettel, der beides behauptet, unzufrieden. Wenn das ein Berlin-Album wäre, dann wäre es eine Mogelpackung. Ich wurde am Anfang dieser Arbeitsphase gefragt, ob es ein Motto gebe, und ich habe geantwortet: „Vielleicht geht es um Berlin ...“ Das hat das alles wohl ins Rollen gebracht. Es gab tatsächlich einen Song namens „Welcome to Berlin“. Der ist aber nix geworden. Seine musikalische Substanz war einfach zu dünn. Außerdem war er inhaltlich missverständlich: Ich habe einen Kübel Galle ausgekippt, was eigentlich nicht meine Art ist. Es war witzig gemeint, hat aber nicht funktioniert. Und wenn das nun ein Berlin-Album wäre, dann eines mit einem großen Loch in der Mitte.

Es klingt auch ein wenig wie ein Album, das um einen Nullpunkt kreist.

Das akzeptiere ich. Die Mitte ist eigentlich leer. Solange wir noch mit „Welcome to Berlin“ gespielt haben, infizierten sich andere Stücke. Da wurde aus einem Lied, das „ Pantheon“ hieß, „ Tempelhof“. Dann haben wir eine aleatorische Erkundung im Wedding gemacht. das heißt: Wir haben zufällig ausgeloste Koordinaten aufgesucht und aufgenommen, was immer da war. Daraus wurde dann „ Wedding“. Aber weder trifft dieses Lied eine großartige Aussage über Wedding noch hat „ Tempelhof“ irgendetwas mit dem Flughafenfeld zu tun. Am Ende ist es eine Platte mit neuen Liedern. Manchmal hilft es, eine leere Mitte zu haben, um überhaupt irgendetwas umkreisen zu können.

Ein Navigationssystem namens „Dave"

Ist in dem Sinne auch „Alles in allem“ zu verstehen?

Das Album hieß bis zwei Wochen vor der endgültigen Entscheidung „Phase 4“. Davor hieß es „Welcome to Berlin“. Am Ende sind wir den klassischen Weg gegangen und haben die Titel eines Albumstücks genommen.

In dem Text zu „Alles in allem“ assoziieren Sie sich entlang Bildern, die Sie im abblätternden Boden an Ihrem Studio gesehen haben?

Das Lied hat eine komische Geschichte. Es gibt bei uns ein Navigationssystem aus 600 Karten, „Dave“ genannt. Die habe ich mal vor zehn, zwölf geschrieben, und sie beziehen sich ganz spezifisch auf die Neubauten. da sind alle guten Ideen, die wir je hatten, in abstrahierter Form konzentriert. Dieses System ist ein Instrument der Interpretation: Wir ziehen Karten, jeder für sich, und interpretieren das dann. Das haben wir in dieser Phase 4 zwölfmal gemacht. Einige der Ergebnisse sind auf diesem Album gelandet.

Und „Alles in allem“?

„Alles in allem“ war ein solches „Dave“. Aber was dabei entstanden war, hat mich so sehr geärgert, dass es mir den Schlag geraubt hat: Es war als Single gedacht, war aber feinste Ambient-Musik. Die hat auch ihre Berechtigung – aber nicht auf dreieinhalb Minuten. Und so kam ich am nächsten Tag hypersensitiv ins Studio, habe mich ans Harmonium gesetzt und eine Akkordfolge entwickelt. In einer Pause bin ich auf die Brüstung gegangen und habe das alles gesehen. Und ich habe den gesamten abblätternden Lack auf dieser Brüstung aufgeschrieben. Wirklich in Rekordzeit, und das war der Text.

„Kunst kommt von Müssen“

Wie arbeiten Sie generell noch als Band?

Wir kommen eigentlich nur zusammen, wenn wir an einem konkreten Projekt arbeiten. Aber vergangenes Jahr kam ich von einer Reise nach Hongkong zurück, hatte wieder wenig geschlafen, und da wurde mir klar: Ich muss noch eine Platte mit den Neubauten machen. Vorher hatte ich dieses berühmte Schönberg-Gefühl: Die Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Dann habe ich alle gefragt, ob sie das machen wollen, und wir haben es als Projekt ausgerollt: für 100 Tage innerhalb eines Jahres, gar nicht unbedingt als Album, sondern als Arbeitsphase. Am Ende ist es viel mehr geworden als ein Album.

Es ist mal wieder schwarmfinanziert.

Ja. Und da es inzwischen viele Crowdfunding-Plattformen gibt und wir das nicht mehr selber erfinden müssen, haben wir uns für Patreon entschieden. da ist eine Art modernes Mäzenatentum möglich. Die hatten alle Legobausteine, die wir brauchten, inklusive einem für die deutsche Steuergesetzgebung. Als wir das das erste Mal – noch selber – gemacht und weltweit Geld eingesammelt haben, war das alles noch in einem rechtlichen Graugebiet. Jetzt ist alles sehr gut gelaufen; es war eine wirklich gute Zusammenarbeit.

„So gibt es keine Ausrede mehr“

Sie haben Ihr Supporter-System im Jahr 2001 entwickelt, als Ihre alte Plattenfirma Mute zu EMI überging ...

Ja, aber diese Verschiebung innerhalb der Plattenfirmen war nicht der Grund, warum wir das gemacht haben. Es war der generelle Zusammenbruch der Infrastruktur. Zu Zeiten von „Haus der Lüge“ oder „Tabula Rasa“ gab es noch ordentliche Budgets, um diese Platten zu machen. Und das war 2001/2002 einfach nicht mehr der Fall. Da hätte ich so viel Geld für ein Album bekommen wie vorher für ein Albumcover. Damit kommt man nicht weit als Band, die in ein Studio geht und dort aufnimmt. Deswegen gibt es doch so viele Elektronikduos, die alles zuhause am Computer machen, die nicht mehr brauchen als ein Mikrofon, um eine Art Gesang darauf zu bringen.

Und die Schwarmfinanzierung gibt Ihnen die früher übliche künstlerische Freiheit zurück?

Absolut. Nicht nur das: Es hilft uns auch dabei, konzentriert zu arbeiten. Von Phase 1 an haben wir gestreamt, haben unsere Studioarbeit gezeigt. Und auch jetzt haben wir Webcasts gemacht, und in diesen Zeiten arbeitet man tatsächlich konzentrierter. Wenn dir ein paar hundert Leute zugucken, gibt es keine Ausrede mehr. Die kommentieren ja auch ... Diese Aufmerksamkeit, die man da genießt, und auch diese Kommentare, die sind sinnvoll für die Arbeit. Man darf das nicht missverstehen als ein Kollaborieren, als würde das künstlerisch Einfluss nehmen auf das, was wir da tun.

„Es ist sehr schwer, Nonsens zu schreiben“

Wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem Ergebnis?

Ich bin glücklicher mit diesem Album als mit, sagen wir mal, „Alles wieder offen“. Das hatte mehrere Highlights, aber auf diesem Album sind nur solche Highlights. Ich finde es sehr rund. Es ist ja auch nicht nur ein Album. Es gibt eine Deluxe-Version, ein Doppelalbum mit Büchlein darin.

„Ten Grand Goldie“ ist quasi als Schwarmstück entstanden, oder?

Das war ebenfalls „Dave“. Ich hatte eine Karte, auf der „Sample“, und eine, auf der „Scientific“ stand. Dann habe ich in wissenschaftlichen Datenbanken akustische Samples gesucht und fand zum Beispiel einen Buckelwal mit dem Schraubengeräusch eines Schiffes, einen Flötenwürger – einen Vogel – aus der Humboldt-Universität, ein Tuareg-Schlaflied von 1947, und das klingt wie dieses „ Berlin, Berlin, Berlin, Berlin ...“ Und dann hatte ich noch eine Karte „Anrufe“. Also habe ich die Supporter angerufen, habe gesagt, ich wolle Worte ernten, und die haben sie mir bereitwillig gegeben. Aus diesem Textmaterial habe ich mich bedient. Wissen Sie: Es ist sehr schwer, Nonsens zu schreiben. Es ist auch kein Nonsens geworden. Man kann nur sehr schwer den Finger darauf legen, worum es eigentlich geht. Und trotzdem hat man beinahe das Gefühl, dass es ein politischer Text wäre.

Es wird ja allein durch die Arbeitsweise eines weltweiten Zusammenrückens politisch und sehr zeitgemäß.

Darum werde ich so etwas auch nicht noch einmal versuchen. Denn ich weiß genau: Dann würde es schiefgehen.

Von Stefan Gohlisch