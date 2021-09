Hannover

Dieses Programm ist ein Augen- und ein Gaumen-Schmaus: die Burlesque- und Dinner-Varieté-Show „Velvet Moon“. Der hannoversche Szenestar Tronicat La Miez bietet internationale Stars, Live-Musik und ein Drei-Gänge-Menü und begeistert das Premieren-Publikum in der ausverkauften 60er-Jahre-Halle im Kulturzentrum Faust.

Die ansonsten nüchterne Halle ist für die Show festlich geschmückt, mit Kronleuchter, Leuchtern, Lichtakzenten, gedeckten Tischen – ein Mix aus Nachtclub und Industrie-Raum. Sascha Kommer and his Orchestra spielen mit beschwingter Leichtigkeit Jazz-Swing der 30er und 40er Jahre.

„Die Welt der Sinnlichkeit und Phantasie“

Conférencière Koko La Douce aus der Schweiz, selbst ein weltweit gefeierter Burlesque-Star, begrüßt in wechselnden, tollen Kleiderkreationen und mit Witz, Charme und Freude die Gäste: „Über ein Jahr haben wir auf diesen Moment gewartet!“, ruft sie glücklich in den Saal. Jubel.

Feierlich: Blick in die 60e-Jahre-Halle. Quelle: Jan Blachura

Geplant war die Dinner-Show mit Burlesque, Musik, Tanz, Akrobatik und Staunen für den Herbst 2020, aufgrund der Corona-Pandemie musste sie verschoben werden. Nun ist das Publikum gespannt: „auf die Geschöpfe der Nacht“, „auf die Welt der Sinnlichkeit und Phantasie“, „auf eine Nacht voll Sternenstaub“. Koko, die sich im Verlauf des Abends auch als „Glas-Zersängerin“ gibt, verspricht: „Es erwarten Euch rasierte und unrasierte Körper, Beziehungs-Akrobatik und sinnliche Burlesque“. All das und mehr wird auch eingelöst und stets bejubelt.

Starke Frauen

Den Anfang macht Saleh mit einer exzellenten Körper-Akrobatik auf einem großen Schaukelpferd. Klasse sein Kopfstand auf dem Pferdekopf. Anna, seine Partnerin, gibt eine spannungsvolle, sinnlich-akrobatische Solo-Tanzperformance. Später brillieren die Berliner mit ihrer sehr harmonischen Partnerakrobatik, mit kräftezehrenden Handständen, horizontalen Körperfiguren und einem Kopfstand auf Annas Händen. Eine Besonderheit und Rarität hierbei: Anna ist die starke Base für die kunstvollen Hand- und Kopfstände von Saleh.

Elegant: Anna und Saleh. Quelle: Jan Blachura

Begeisterung löst auch die schwedische Performance-Künstlerin The Beautiful Jewels aus. Sie gilt als eine der letzten echten Schwertschluckerinnen und verdrückt hier mit scheinbarer Leichtigkeit ein Schwert. Kurz darauf verformt sie einen Leichtmetall-Kleiderbügel mundgerecht, schluckt ihn – und formt ihn beim Herausziehen zu einem Herz.

Die Kunst des Ausziehens

Gefeiert werden auch die drei geschmackvollen Burlesque-Auftritte von Tronicat La Miez. Die Lindenerin ist in ihrer Branche ein internationaler Star. Sie entwickelte das Show-Konzept und führt Regie. Nun zeigt sie ihre Tanz- und Bewegungskunst, bei der es nicht um reine Nacktheit geht, sondern um die körperbetonte Gesamt-Inszenierung, um Andeutungen, Fantasieanregung, Ästhetik und den Flirt mit dem Publikum.

Klasse ihre erste Performance mit dem Sofa, wunderbar ihre zweite, orientalisch wirkende mit den beiden Fasanenfedern-Fächern und faszinierend ihre dritte Performance mit dem großen, wiegenden Halbmond. Sinnlich, erotisch, verführerisch, selbstbewusst – und auch mal augenzwinkernd: Tronicat La Miez besticht mit fließenden, geschmeidigen, eleganten Bewegungen, die auch mal locker im Spagat enden.

Eine Show voller Genüsse

Zwischen den drei Showparts wird zügig das Menü serviert, in den Varianten vegan, vegetarisch, mit Fleisch: Kürbis-Kokos-Chili-Suppe, geschmorte Rinderhaxe oder Melanzane (überbackene Aubergine, Kartoffelgratin) oder Linsennudeln mit Gemüse und zum Nachtisch Mohncreme oder Mohn-Vanille-Eis, jeweils mit Vanille-Kirschen.

Das Team um Spandau-Chef Dirk Sabrowski ist sehr aufmerksam. Erklingen die Pink-Floyd-Uhren, dann geht die Show weiter. Eine tolle, kurzweilige, abwechslungsreiche Show mit vielen Genüssen, voller Ästhetik und Spannung. Am Ende stehende Ovationen und Jubel.

Wieder am 30. September und bis zum 24. Oktober. Vorverkauf exklusiv bei Love Your Artist. Karten kosten 60 Euro (inklusive Drei-Gänge-Menü, plus Gebühren). Aufgrund der Hygiene-Maßnahmen ist jede Show auf 82 Gäste limitiert. Bei der Premiere fehlte wegen einer kurzfristigen Erkrankung die im Programm aufgeführte Performance-Künstlerin Evilyn Frantic.

Von Christian Seibt