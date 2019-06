Los Angeles

Mit „Godzilla 2: King of the Monsters“ hat eine weitere Folge der berühmten Monstersaga den Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts eingenommen. Nach Schätzungen vom Sonntag spielte der Film von Regisseur Michael Dougherty an seinem Debütwochenende 49 Millionen Dollar (knapp 44 Millionen Euro) ein.

Der Vorgänger spielte am Debütwochenende fast doppelt so viel ein

Die Fortsetzung blieb aber deutlich hinter dem Vorgänger „Godzilla“ zurück, der 2014 in den USA und Kanada mit gut 93 Millionen Dollar an den Start gegangen war.

Disneys Neuverfilmung des Märchens „Aladdin“ verdiente auf dem zweiten Rang gut 42 Millionen Dollar dazu. Zusammen mit dem Einnahmen vom vorherigen Startwochenende flossen damit in Nordamerika schon 185 Millionen Dollar in die Kasse, rechnete die Branchenseite „Box Office Mojo“ vor.

Der dritte Platz ging an den musikalischen Neueinsteiger „Rocketman“. Der Film über die Ausnahmekarriere von Pop-Legende Elton John spielte von Freitag bis Sonntag geschätzte 25 Millionen Dollar ein. Taron Egerton spielt unter der Regie von Dexter Fletcher die Hauptrolle.

Von RND/dpa