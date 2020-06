Eine Comedy-Mixshow in traurigen Zeiten

Hannover

Die Leidenschaft und die gegenseitige Zuneigung bleiben, auch wenn die Beziehung im Moment nur aus der Distanz funktioniert. Am kommenden Dienstag gibt es endlich wieder Live-Comedy aus Hannover, auf dem Schützenplatz. „Es fühlt sich an wie eine Umarmung nach langer Zeit“, beschreibt Entertainerin Daphne de Luxe den anstehenden Glücksmoment.

Drei hannoversche Kleinkunstbühnen machen zusammen „ Autokultur“: Desimos Spezial Club, das Theater am Küchengarten TaK und die Kleinkunstbühne im Kräutergarten. Daphne de Luxe (ARD-„Ladies Night“), Kabarettist Matthias Brodowy und Desimo alias Detlef Simon haben sich eine bunte Tüte Gäste eingeladen (siehe Info links). „Es ist die einzige Veranstaltung in Wochen, die wir haben“, sagt Simon und blickt auf die leeren Sitzreihen im Lindener Apollo-Kino, seinem Stammhaus.

Anzeige

„Das Land der Lufthansa und Flixbusse“

Er hat die Sitze gekennzeichnet, auf denen man mit Abstand unter Corona-Bedingungen sitzen dürfte. Viele sind es nicht. Es ist ohnehin verlorene Liebesmüh: Das Apollo darf – wie alle niedersächsischen Kinos – noch nicht öffnen. „Ich verstehe nicht“, sagt Brodowy süffisant, „wo der Unterschied zwischen einer Kneipe und einem Theater liegt: Aus virologischer Sicht ist ein Raum ein Raum.“

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie hier: Das ist seit Montag in Niedersachsen wieder erlaubt

Die Liebesbeziehung zwischen Künstler und Publikum ist gebeutelt, von der „Horrorsituation“, wie Simon es nennt. Das zerrt an den Nerven: „Ich bin stinksauer. Ich fühle mich alleingelassen“, schimpft Brodowy: „Wenn das so weitergeht, sind wir nicht mehr das Land der Dichter und Denker, sondern der Lufthansa und Flixbusse.“ Leidenschaft verstärkt eben auch den Unmut.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

„Zwischen Baum und Borke“

Vom neuen Konjunkturpaket des Bundes wird wieder nichts bei diesen Überzeugungstätern landen. Simon ist dabei doppelt betroffen: Als Künstler sind ihm sämtliche Auftritte weggebrochen. Als Veranstalter lande er „zwischen Baum und Borke: Die Kulturförderprogramme greifen nicht, weil der Spezial-Club als privatwirtschaftlicher Betrieb gilt. Bei der Wirtschaftsförderung höre ich, dass ich doch Kultur mache.“

Lesen Sie hier: NP-Kommentar: Es reicht noch nicht

Noch ist völlig unklar, wann es wieder richtig losgeht mit der Livekultur. Als Termin schwebt der September im Raum. Aber selbst wenn es dann so weit wäre, liegt der Normalbetrieb noch fern: Wie ausverkaufte Veranstaltungen durchführen, wenn in den gebuchten Räumlichkeiten aus Sicherheitsgründen nur ein Bruchteil der verkauften Plätze zur Verfügung steht? Die Lage ist ernst. TaK-Chef Jan-Hendrik Schmitz sagt: „Wenn es im September nicht losgeht, wird es wirklich schwer für uns.“

Eine Messehalle zur Überbrückung?

Warum stelle die Stadt nicht eine der ohnehin ungenutzten Messehallen als provisorisches Theater zur Verfügung? Platz für Sicherheitsabstände gebe es dort zur Genüge. „Es gibt sicherlich genug Bühnen, die sie nutzen würden“, meint Simon. Und Brodowy ergänzt: „Wir fordern ja nicht eine Summe; wir fordern eine Infrastruktur. Wir wollen einfach nur unserem Job nachgehen.“

Lesen Sie hier: Kabarettist Christian Ehring über die Krise der Kleinkunst

Die Mix-Show auf dem Schützenplatz wird finanziell kaum Linderung verschaffen. Das ist auch nicht das Ziel. Simon: „Auf diese Weise können wir immerhin Präsenz zeigen. Zeigen, dass wir noch da sind. Wir wollen arbeiten. Und wir machen das mit Leidenschaft.“ Auf dass auch in Zukunft noch Glücksmomente möglich sind.

Die Show

Live, lustig, Lichthupe: Ein ganz besonderer, hannöverscher Comedy-Mix geht am kommenden Dienstag über die Bühne der Autokultur: Desimo, Matthias Brodowy und Daphne de Luxe präsentieren den Abend als Vertreter von Spezial-Club, Tak und Kleinkunstbühne im Kräutergarten und spielen auch selber. Als Gäste sind weitere Künstler aus der Region dabei.

Das Duo Wiebke Eymess und Friedolin Müller alias „Das Geld liegt auf der Fensterband, Marie“ zoffen sich unterhaltsam. Die Blödelbarden Wolfgang Grieger & the High Knees musizieren. Pete the Beat beatboxt, und der Roncalli-erprobte Comedy-Jongleur Robert Wicke übt sich in Grenzgängen. Und bei der Einfahrt treibt Walkact Pedro Prüser seinen Schabernack mit den Fahr-Gästen.

Karten gibt es ab 64,75 Euro pro Auto. Erhältlich sind sie in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch