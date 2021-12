Hannover

Der korrekte Begriff gehört nicht unbedingt zu den klangschönsten der deutschen Sprache. Das nicht minder gängige englische Lehnwort wird im Duden als „salopp“ getadelt. Thora Geißler, Lisa Marie Lewerenz, Thurid Kleinschmidt und Antonia Roßbach nutzen ihn für ihre Kunstaktion trotzdem. Der Umgang mit dem Bezeichneten ist auch so schon verklemmt genug – egal, ob man nun von „Brustwarze“ oder „Nippel“ spricht.

Einen „Riesennippel“ wollen die vier Siebtsemesterinnen des Studiengangs Szenografie, Kostüm und Experimentelle Gestaltung der Hochschule Hannover morgen auf dem Opernplatz aufbauen: ein Meter hoch, drei Meter im Durchmesser und – nach Einbruch der Dunkelheit – auch ins rechte Licht gerückt, durch Spots auf dem Balkon der Oper aus.

Eine Globalisierung der Bigotterie

„Eigentlich geht es um eine Ungleichbehandlung“, sagt Kleinschmidt. Insbesondere in den sozialen Netzwerken wird großes Gewese gemacht. Der Blick auf die unverhüllte männliche Brust ist okay, der auf die weibliche ein Problem – entsprechende Bilder werden gesperrt, weil sie angeblich nicht den Gemeinschaftsregeln entsprechen Sie gelten als Tabu ausgerechnet in einer Welt, in der viele Menschen ihr Innerstes nach außen kehren, mit teils bizarren Folgen.

Das berühmt-berüchtigte „Nipplegate“ rund um Janet Jackson und Justin Timberlake beim Super Bowl 2004 führte letztlich zur Entstehung der Videoplattform Youtube, weiß Kleinschmidt: „So viele Leute wollten die Bilder sehen.“ Eine Globalisierung der Bigotterie.

Feinarbeit: Lisa Marie Lewerenz (links) und Antonia Roßbach bemalen kleinere Brustwarzen aus Salzteig, die ebenfalls für den Opernplatz bestimmt sind. Quelle: Christian Behrens

Ein Riesenunterschied wird gemacht um die männliche und die weibliche Brustwarze. „Can U tell me the Gender?“, fragen die Studentinnen denn auch in dem fächerübergreifenden, sogenannten „Freestyle“-Projekt. Das Thema konnte frei gewählt werden; die „Gruppe F*“, wie sie sich nennen, legten es feministisch aus.

In ihrem Atelier im Ihmezentrum, einem Raum, der von der „Agentur für kreative Zwischenraumnutzung zur Verfügung gestellt wurde, fügen sie nun aus Holzlatten, Kaninchendraht und Pappmaché eine anatomisch korrekte Brustwarze, inklusive Vorhof und Montgomery-Hügeln (den kleinen Erhebungen darin), gestrichen im neutralen Ton Taupe – „die Farben sind sowieso total unterschiedlich, egal, ob es sich um Weiße oder Schwarze handelt“, sagt Kleinschmidt. Vier Autoreifen vom Sperrmüll beschweren das Konstrukt, falls es im vorweihnachtlichen Hannover zu luftig werden sollte.

Ein klassischer Fall von Doppelmoral

Der „Riesennippel“, der von etwa 10 bis 20 Uhr, auf dem Opernplatz aufgebaut ist, ist dabei nur der sichtbarste Teil einer längerfristigen Arbeit. In einer Online-Umfrage haben sie zum Beispiel Meinungen eingeholt, die über Lautsprecher aus der Brustwarze ertönen werden. Sie baten die inzwischen fast 500 Teilnehmenden auch um Fotos von deren Brustwarzen. Manche sind nun ausgeschnitten und anonymisiert auf der Projekt-Website zu sehen. Männlich, weiblich, divers? Das ist ohne das Drumherum kaum zu unterscheiden.

Es scheint sich also um einen klassischen Fall von Doppelmoral zu handeln, was als anstößig gilt und teils auch geahndet wird. „Manchmal hängt es rechtlich auch einfach nur davon ab, wo die Brust zu sehen ist, also vom Grundbesitzer“, weiß Leverenz. „Aber am Ende geht es doch darum, was von der Gesellschaft akzeptiert ist – und wenn wir alle mehr Gleichbehandlung einfordern, müsste sich der Staat doch eigentlich darauf einstellen." Von Hannovers Nippel soll ein Ruck ausgehen.

