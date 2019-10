Ein Monument für Bruckner

Hannover

Ob man nun zwischen den Sätzen einer Symphonie klatscht oder den Saal verlässt: Unüblich ist beides. Und beides fand zumindest vereinzelt beim 2. Symphoniekonzert des Niedersächsischen Staatsorchesters in Opernhaus statt – die Diskrepanz hatte etwas Symbolisches. Denn an Anton Bruckner werden sich die Geister wohl immer scheiden, an seiner 8. Symphonie vielleicht noch mehr und an der Interpretation des Dirigenten Constantin Trinks womöglich erst recht.

„Monument“ hatte die Oper den Abend überschrieben, und das markige Motto kann man so stehen lassen. Dieses Stück ist nun einmal ein mächtiger Brocken, sehr lang und wenig süffig, was Melodienreichtum anbelangt. Nicht zuletzt Bruckners Eigenart, seine Werke ständig zu überarbeiten, macht die Definition einer endgültigen Fassung schwierig – Trinks wählte hier diejenige nach Robert Haas. Die Spieldauer variiert je nach Interpret beträchtlich, und der Dirigent entschied sich mit rund 90 Minuten für eine recht gemäßigte Gangart. Bruckners Motive könnten, so merkte Trinks im Programmheft nicht zu Unrecht an, bei zu schnellem Vortrag leicht banal werden.

Hypnotischer Einschlag

Der Zugriff funktionierte unterschiedlich gut. Der Kopfsatz behielt seine Grundspannung und wirkte, bei Bruckner keine Selbstverständlichkeit, im Gesamtlauf organisch. Das Scherzo erinnerte in manchen Passagen tatsächlich an heutige Minimal Art mit entsprechend hypnotischem Einschlag, und das Finale entwickelte eine zwar etwas fiese, aber in sich schlüssige Antiklimax vom feierlich glänzenden Auftakt, bei dem die Post endlich abzugehen schien, hin zu ruhigeren Gewässern.

Die Interpretation des Adagios war allerdings Geschmackssache. Es dauert allein eine halbe Stunde, und wenn seine Strukturen hier und da nicht angeschärft werden, kann eine Stimmung entstehen, die man gutwillig „zeitlos“ nennen mag, aber auch „sirupartig“ – Bruckners Vorgabe „Feierlich langsam, doch nicht schleppend“ löste sich jedenfalls nur bedingt ein.

Der Mann an den Pauken

Unter dem Strich gleichwohl ein in positiver Hinsicht interessanter Abend. Kräftiger, wenngleich nicht ausufernder Beifall, ein paar Bravos und verstärkter Applaus für Arno Schlenk – der Mann an den Pauken ist tatsächlich eine Bank, allerdings hätte auch das Flötentrio besonders für die feinen Klänge im Finalsatz etwas Extra-Anerkennung verdient gehabt.

Lesen Sie hier: Staatsorchester startet mit Löwengebrüll

Von Jörg Worat