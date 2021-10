Hannover

„Ein Mann seiner Klasse“ erzählt von einer prekären Kindheit mit gewalttätigem Vater. Ein harter Stoff, ein wichtiger Stoff, erklären Regisseur Lukas Holzhausen (54) und Schauspieler Nikolai Gemel (30), die Christian Barons autobiografischen Roman im Ballhof als Regisseur und Darsteller uraufführen.

Sie feiern Premiere beinahe ein Jahr nach der Generalprobe. Was hat sich geändert?

Nikolai Gemel: Es ist lange her. Aber man merkt, wie es zurückkommt, wie gewisse Dinge im Körper stecken. Wir sind, glaube ich, noch einen Schritt weiter.

Lukas Holzhausen: Man kann einfach nicht genau gleich wieder einsteigen. Der Stoff ist, glaube ich, noch näher herangerückt.

Gemel: Ich habe mich noch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, abhängig auch von dem, was politisch geschehen ist.

Die vergangenen Monate haben sehr deutlich die Klassenunterschiede in unserer Gesellschaft gezeigt ...

Holzhausen: Absolut. Auch der vergangene Bundestagswahlkampf – durch seine Aussparung des Themas. Jetzt will man vielleicht von Hartz-IV abrücken. Vielleicht will man es aber auch einfach nur umbenennen.

Ein Mann namens Minna

Was erzählen Sie? Wer erzählt? Und wie erzählen Sie?

Holzhausen: Es erzählen Christian, der Autor, dargestellt von Nikolai Gemel. Es erzählen auch seine Mutter und vor allem seine Tante, die von Stella Hilb gespielt wird, die gewissermaßen die Heldin dieser ganzen Familiengeschichte ist: Sie nimmt die Kinder aus dieser Situation heraus, obwohl sie auch nur wenig hat und mit Putzen ihr Geld verdient, und die es durch ihren Einsatz schafft, dass der Christian aufs Gymnasium gehen kann. Wie eine Löwin kämpft sie für diesen Jungen. Es ist eine selten gesehene proletarische Heldinnenfigur. Und daneben steht der Vater, der gewissermaßen zweigeteilt daherkommt.

Wie das?

Holzhausen: Einmal als Stimme. Und dann haben wir einen ganz wunderbaren Mann gefunden, Michael Sebastian, genannt Minna, der während des ganzen Abends arbeitet: die Bühne baut, als Präsenz des arbeitenden Menschen. Es ist eine Working-poor-Familie: Sie schuften, und trotzdem können sie davon nicht richtig leben. Und wir haben Kinder, die den – älteren – Bruder spielen von Christian. Der Abend springt zwischen Teilen, die in der Kindheit spielen, und Teilen, die der erwachsene Christian erzählt. Und durch die Anwesenheit des Kindes auf der Bühne wird, glaube ich, das Mitgefühl der Zuschauenden ganz anders aktiviert.

Gemel: Christian erzählt seine Geschichte und wandelt durch seine Erinnerungen: Er versteht jetzt ganz anders als als Kind, was es bedeutete, so aufzuwachsen. In den Erinnerungen begegnet er seinem älteren Bruder, und ihm wird vieles klarer: Wir waren noch nicht einmal zehn Jahre alt ...

Ein Rest Würde auf verlorenem Posten

Als Kind liebt man seine Eltern bedingungslos; man kann nicht anders.

Gemel: Auch das ist ein ganz großes Thema bei uns.

Holzhausen: Ebenso die unglaubliche Sehnsucht nach diesem Vater. Es gibt auch Momente, wo sich das hergestellt hat, wo der Vater sich von einer anderen Seite gezeigt hat. Hoffentlich gelingt es uns, auch Empathie für diesen Vater herzustellen: Er ist nicht nur ein Täter. Er ist kein furchtbarer Mann. Das würde der Sache nicht gerecht werden. Es gibt Gründe dafür, dass jemandem der Mut verlässt. Er und die Mutter: Das waren mal ganz hoffnungsvolle, liebevolle, aktive Menschen, die feststellen mussten, dass es für sie nicht weitergeht. Dem Vater geht es ganz stark darum, auf seinem verlorenen Posten ein Rest an Würde zu bewahren. Und natürlich bedient er sich eines Männlichkeitsbildes, das ihm von seinem Vater vorgelebt wurde. Eine fatale Mischung, so dass er letztlich die verletzt, die er lieben sollte.

Nur lieben sollte oder – auf seine Weise – auch liebt?

Holzhausen: Auch das.

Minna spielt nicht diesen Vater?

Holzhausen: Nein, das würde nicht funktionieren. genauso wenig, wie es funktionieren würde, jemanden wie Minna als Schauspieler zu finden. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass ein bestimmter Teil des Publikums ihn immer identifizieren wird mit all dem, was dieser Vater getan hat. Es ist für ihn auch völlig okay. Es gibt noch einen Schauspieler, Jan Thümer, der aus Kaiserslautern kommt und den richtigen Dialekt spricht, der die Stimme des Vaters ist.

„Ein Mann seiner Klasse“ Die Familie ist arm, die Mutter depressiv, der Vater ein Schläger. Der Junge Christian liebt ihn trotzdem; er kann gar nicht anders. So ist das als Kind. Doch als Erwachsener kehrt Christian, Christian Baron, in seine Vergangenheit zurück. Gegen alle Wahrscheinlichkeit, durch Unterstützung einer kämpferischen Tante, hat er es aus einem Leben der Perspektivlosigkeit zum Abitur und Studium gebracht und schreibt dieses autobiografische Buch: „Ein Mann seiner Klasse“ (Ullstein, 288 Seiten, zwölf Euro). Der Journalist und Schriftsteller Baron bietet eine sonst selten gehörte Stimme der deutschen Gesellschaft: jener der Menschen, die an ihrem unteren Rand aufwachsen. Eine Stimme, die nichts schönt und alles erklärt.

Woher kommt Minna?

Holzhausen: Minna ist aus Hannover, er ist gelernter Zimmermann, und er ist großer Fußballfan. Ein ganz toller Mann und eine imposante Entscheidung.

Gemel: Es ist ein Glück, dass Cleo ihn gefunden hat ...

Holzhausen: ...genau: Die wunderbare Cleo aus dem Künstlerischen Betriebsbüro hat ihn gefunden. Sie hatte ihn in einem Supermarkt in ihrer Nachbarschaft immer wieder gesehen und wusste, was wir suchen. Und so hat sie ihn gefragt, und er war sofort dabei. Schon zum ersten Treffen kam er, hatte den Roman gelesen und sich tatsächlich so gekleidet wie der Vater. Besser geht es nicht. Und er hat auch gemeint: „Was in dem Roman beschrieben wird, das kenne ich alles.“

Wie ist es, mit ihm zusammenzuarbeiten?

Gemel: Ganz toll. Ich bin begeistert, wie offen er ist. Er hat sich sehr gründlich vorbereitet. Man merkt ihm an, wie wichtig es ihm ist, gewissenhaft zu arbeiten.

Warum die Linken die Arbeiterklasse verachten

Worum geht es Ihnen?

Holzhausen: Um Verständnis. Und um Verständnis für die Tragödie, die sich in unserer Gesellschaft abspielt. Es ist eine große Ungerechtigkeit, dass wir zulassen, dass es diese Menschen im Maschinenraum unserer Gesellschaft gibt. Wir erzählen darüber viel zu wenig, und wenn diese Schicht – im modernen Theater – vorkommt, dann wurde sie als White Trash dargestellt. Da hat das Theater gar zu oft, beinahe wie in diesen Reality-TV-Shows, auf das Spektakel der Verkommenheit gesetzt, ironisch, distanziert, von oben herab.

Gemel: Es brennt total unter den Nägeln. Das Thema soziale Ungerechtigkeit ist so aktuell; wir bekommen es in den Großstädten deutlich zu spüren: Ein WG-Zimmer in schlechter Lage kostet in Hamburg 700 Euro, das macht mir schon Sorgen. Und wir wissen alle, woran es liegt: dass eigentlich konservative Regierungen ihre christlichen Werte verraten und an vermeintlich sozialdemokratischen Wohlfahrtssystemen. Darunter gelitten hat vor allem eine gewisse Gesellschaftsschicht. Das hat auch etwas mit Unterdrückung zu tun, und das ist ein Thema, das man jetzt erzählen muss.

Holzhausen: Ich glaube auch – und das ist auch ein großes Thema von Christian Baron in seinem Buch „Proleten, Pöbel, Parasiten – warum die Linken die Arbeiter verachten“ –, dass auch die Distinktionsmerkmale, mit denen wir Kulturmenschen uns umgeben, nicht mehr viel übrig lassen für die Anderen. Es ist so schwierig geworden, am unteren Ende der Gesellschaft Würde zu erlangen. Geld ist das eine, Zugehörigkeit das andere. Was machen wir denn am Theater? Wir verklausulieren unsere Stoffe oft, so dass man sie nur in unserer Blase verstehen kann.

„Wir errichten ums uns unsichtbare Wände“

Und umgekehrt gehen die Champagnertrinker ins Stadion ...

Gemel: Die Gleichgültigkeit – und das zeigt auch dieser Stoff – ist oft das Problem: Man nimmt es für so selbstverständlich, dass jemand hinter einem her räumt.

Holzhausen: Man nimmt der Arbeiterklasse alles, worüber sie sich mal definiert hat. Denken wir doch einmal zurück an den Neorealismus im Kino, an Personen wie Gina Lolobrigida oder Sophia Loren. Das waren Stars der Arbeiterklasse: „Wir sind wirklich arm, aber wir sehen auch wirklich gut aus!“ Ich glaube, man kann Leute ganz schwer ausbeuten, wenn man sie nicht gleichzeitig erniedrigt. Es ist kein Zufall, dass all die entsprechenden Fernsehformate gleichzeitig mit Hartz-IV entstanden. Ausbeuten ist ganz schwer, wenn man gleichzeitig sagt: „Ihr seid ganz tolle Leute.“ Daran ist – und ich nehme mich da selber gar nicht aus – die linksliberale Kulturelite genauso beteiligt. Wir errichten um uns herum unsichtbare Wände. Und ich hoffe, dass der Abend etwas bewegen wird.

